Intelectual afirma que crítica interna es fundamental para partidos de izquierda

El intelectual latinoamericano Marcelo Caruso Azcárate, participó en un debate con militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el objetivo de reforzar el proyecto político revolucionario del partido de izquierda.

Caruso, sugirió que los partidos de izquierda deben “aprender de sus errores” y no ocultarlos. “Eso es una historia de la izquierda, dejábamos esos debates callados, porque los enemigos los utilizan, pero la realidad es que existen (los errores), no dejo de opinar sobre los temas que tenemos que opinar”, dijo.

De igual forma, el intelectual afirmó que es importante que la militancia de los partidos de izquierda, tengan la posibilidad de opinar y debatir sobre temas internos de los partidos, dejando de lado la postura de que no se puede criticar a “un compañero internamente”. “Los sindicatos y el movimiento social tienen que mantener su autonomía frente a nosotros (partidos políticos), porque son el seguro de impedir la degeneración, la deformación que nos va a generar un

Estado burgués con una dirección revolucionaria. Necesitamos que se desarrolle esa capacidad de la sociedad civil, para que tenga autonomía para que cuando nos equivocamos decirnos”, argumentó Caruso.

Para el intelectual es importante que los partidos de izquierda, encuentren formas de funcionar en condiciones en las que “la democracia sea superior al centralismo”, lo que implica que existan debates internos, en los que se discutan los retos y desafíos del partido y la mejor manera de enfrentarlo; además de que la militancia pueda exponer los aspectos en los que no están de acuerdo con la dirigencia.

“Tenemos el pleno derecho de opinar críticamente, diciendo yo no soy independiente de mi gobierno progresista, porque los dos dependemos del mismo programa que aprobamos cuando lo elegimos, pero sí soy autónomo. No es lo mismo autonomía que independencia, no puedo ser independiente de un gobierno que deforma los ideales por los que fue elegido, tengo que criticarlo desde mi autonomía”, aseveró Caruso.

El intelectual argumentó que los partidos políticos de izquierda, deben de tener como objetivo llegar a gobernar para “fortalecer el poder de los de abajo y volverlo un poder cada vez más incidente en la sociedad”, sin embargo, consideró que partidos políticos de la región al llegar al poder, cayeron en el error de que eso era suficiente.

“Hago poder para enfrentar otro poder o para defenderme de otro poder, pero cuando llego arriba creo que el poder soy yo, porque me prestaron un pedacito del poder del Estado, no eso es un brazo del poder social que me trajo aquí, de la clase popular que sigue siendo fuerte que vive de su propio trabajo, esa es la clase que represento”, externó

Caruso.

Caruso también instó a los partidos políticos de izquierda a “defender lo que hicimos bien”, lo que incluye a su militancia, porque explicó que muchas veces caen en el error de considerar que si algo se hizo mal, lo hizo la dirigencia, pero lo que se hace bien es de todos.

“Todos somos partido, todos estábamos en él, si algo debí decir por qué me callé”, manifestó.