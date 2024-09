Sacerdote llama a amar a Dios y a seguir sus mandatos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Jhonny Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. Invitó a los feligreses a cumplir los mandamientos y a amar a Dios por sobre todas las cosas.

La lectura de este domingo habló sobre la ley que todos deben cumplir, como, por ejemplo, los mandatos que el señor da. “La palabra de Dios no la podemos agarrar nosotros como leer cualquier telenovela, se lee con atención y corazón para ver qué me dice el Señor y pon en práctica dice Moisés, el mandato del Señor”.

“La ley y los mandamientos están hechos para darnos plena libertad a los hijos de Dios”, planteó el padre durante la homilía.

Según el padre Flores, la ley está para 3 cosas; la primera, para que el hombre tenga una buena armonía y convivencia con todo lo creado con la naturaleza; la segunda, es aprender a vivir en paz con el prójimo; tomando en cuenta y poniendo en prácticas estos dos mandamientos, se va a agradar y a vivir en comunión con Dios.

“La ley nos debe llevar a eso, a que tengamos amor a Dios por sobre todas las cosas, pero yo no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar y respetar a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar y respetar lo que él ha creado”.

