Roque Castaneda tributa al Señor su triunfo en basquet

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con las palabras “Que toda la gloria sea para nuestro Señor”, el “Mejor basquetbolista salvadoreño de todos los tiempos”, Roque Alfredo Castaneda, responde a Diario Co Latino al pedirle sus impresiones sobre la obtención de este galardón, producto de una encuesta periodística y cuyos estímulos serán aportados por la página especializada, La Comunidad Basquetbol El Salvador.

Habiendo brillado en las décadas de los 70 y 80, Roque superó a unos cincuenta aspirantes de varias décadas, en donde también ganaron el primer lugar el entrenador, René Montalvo y el equipo Robertoni, de grata trayectoria nacional e internacional en los años setentas. Además y por su aporte patriótico a las nuevas generaciones infanto-juveniles, Basquet El Salvador, también estimulará a la Fundación Pro Basquetbol “Kike Samour”, que preside Juan Pablo Samour.

Sin mareos de ninguna naturaleza y apegado a su bajo perfil, Roque expresa que recibirá con humildad este reconocimiento, pero que no se toma tan a pecho “eso de ser el mejor”, porque a su criterio, “los mejores fueron todos aquellos compañeros de selecciones y equipos que siempre empujaron con todo en busca de la victoria, sobre todo, para los colores patrios”. No obstante, lamenta que no podrá estar en la ceremonia por el COVID-19 y otros compromisos en los Estados Unidos, pero que su delegado será el general Carlos Cáceres, un viejo amigo y hermano de toda la vida.

Destacando la época dorada del baloncesto salvadoreño, Castaneda agradece al Redactor de esta nota por haber tomado la inédita iniciativa de realizar esta encuesta periodística, apoyada por grandes figuras del deporte de los aros y las cestas y también a los administradores de la página La Comunidad Basquet El Salvador, encabezados por Flor Tucky Young, Stephen Henríquez, Rigoberto Chinchilla y seis administradores en El Salvador.

Por su parte el veteranísimo entrenador, René Montalvo reaccionó muy emocionado por el resultado de la encuesta que lo dio como ganador sobre “figurones en esta profesión, entre ellos Adolfo “Jocote” Rubio, Neto Rusconi, Carlos Armando Lahud, Ricardo Renderos, Enrique Samour, Canossa Varela, los hermanos Carrillo, Carlos “Peche” Cordova y el Capitán German Arriaza, entre otros. “No encuentro las palabras para expresar mis agradecimientos a Tucky Young”, admite.