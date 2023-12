Roma (El Salvador) que destruye la República

César Ramírez

La Historia nos ilustra de muchos acontecimientos memoriales tan vigentes como las guerras, el momento heroico, la vida y muerte de ciudadanos ilustres, el carácter sexual, la esclavitud y la República entre otros, nos interesa ese aspecto de El Salvador -perdón Roma- en ocasiones “el inconsciente no miente”.

Grandeza y Decadencia de los Romanos /Barón de Monstequieu, nota preliminar Mariano Ruiz Funes – Guatemala: Departamento Editorial…Ministerio de Educación, 1967 – 131 pág. En comentario inicial: Charles de Secondant, Barón de la Brède y de Montesquieu , nació el 18 de enero de 1689 en el Castillo de la Brède, a unos kilómetros de Burdeos. Murió en París el 10 de febrero de 1755, treinta y cuatro años antes de la Revolución… apenas cumplió veinticinco años, obtuvo un puesto de consejero en el Parlamento de Burdeos y llegó a presidente dos años después, en 1716, cuando solo contaba veintisiete años de edad. Diez años más tarde, en 1726, renunció a tan brillante carrera.

Sus conceptos iluminan las declaraciones de los derechos y constitución norteamericana y francesa.

Una muestra de concepto: “La libertad tiene, según Monstequieu, diversas significaciones. Se ha confundido -señala- el poder del pueblo con la libertad del pueblo. “La libertad -escribe- no puede constituir más que poder hacer lo que se debe querer y en no ser constreñido a hacer lo que no se debe querer”. En consecuencia, “La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten”. La Libertad política de un ciudadano está en la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que tiene cada uno de su seguridad, y para poseerla es preciso que el gobierno sea tal que no pueda un ciudadano temer a otro ciudadano”. Pág 11 Idem.

Imaginen ahora El Salvador (Roma) Régimen de Excepción continuo durante veinte meses, -ya perdimos la cuenta- y si hablamos de Derecho nos motivará a risa, el temor con los “jueces de la calle” -policías o soldados-, la inseguridad con los incontable inocentes en las cárceles etc… en aquellas lejanía de la historia el Capítulo IX Dos causas de la pérdida de Roma “ Mientras el pueblo de Roma no tuvo más corruptores que sus tribunos, a quienes no podía dar sino su propio poder, el Senado pudo defenderse fácilmente, porque obrara con continuidad, en tanto que el pueblo pasaba, sin cesar, del entusiasmo más fogoso a la extrema debilidad. Pero cuando el pueblo pudo dar a sus favoritos formidable autoridad en el exterior, toda la sabiduría del Senado resultó inútil, y la república se perdió. Los Estados libres duran menos de los que no lo son: y es porque los éxitos y las desgracias que les ocurren les hacen casi siempre perder las libertades, mientras que los éxitos y desgracias de un Estado en que el pueblo está sometido confirman igualmente su servidumbre.” Pág 44 … un autor del siglo XX Aleksandr Solzhenitsyn anotaba en su libro Un día en la vida de Ivan Denisovich algo parecido al método de someter un pueblo: quitarles los valores históricos, suprimir sus concepto territorial-cultural y por medio de la represión atemorizarlos, puesto que nada tiene sentido si no existe la Patria; en El Salvador imagino aquella pequeña isla democrática forjada por valientes generaciones de salvadoreños, que inicia de 1992 a 2019 que extingue valores de independencia institucional, democracia, Constitución, alternancia democrática etc. que pierde la República.

Retornemos a Roma “Los ambiciosos hicieron venir a Roma ciudades-naciones enteras para perturbar los sufragios o comprarlos; las asambleas fueron verdaderas conjuras, se llamó a comicios a un tropel de sediciosos, las autoridades del pueblos, sus leyes, el pueblo mismo, se convirtieron en cosas quiméricas, y la anarquía fue tal que no se puede saber si el pueblo había promulgado una orden o no.” Pág 46 Idem

Y el libro detalla (El Salvador) Roma que avanza con sus emperadores y la corrupción “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia; cuando, por decirlo así, se ahoga a los desgraciados en la misma tabla en que se habían salvado” pág 73 Idem

En el capítulo XI De Sila, de Pompeyo y César, las historias no pierden calidad, sucede que para gobernar en aquella antigüedad se debe obtener el voto del pueblo, esa acción implica maniobras extra-comicios donde Pompeyo procede así: “corrompió al pueblo a fuerza de dinero, puso precio en las elecciones al voto de cada ciudadano. Además, se sirvió del populacho más indigno para perturbar las funciones de los magistrados, esperando que la gente de orden, cansada de vivir en la anarquía, desesperadas, le nombrarían dictador. Pág 54 Idem

La buena noticia es que Roma no es El Salvador, la mala es que la Historia tiene leyes que conducen a un mismo destino del pasado, para eso tenemos 1931-1934, 1934-1939, 1939-1944 con el General Maximiliano Hernández Martínez y su ilegalidad-legal por medio de la Asamblea Legislativa, Golpe de Estado, Depósito del Gobierno en un designado en dos ocasiones… donde el pasado se llama dictadura, pero El Salvador no es Roma y vivimos en el Nirvana.