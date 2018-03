Rodríguez impone récord nacional en atletismo bajo techo

Compartir ! tweet





El salvadoreño Juan Carlos Rodríguez Marroquín impuso un nuevo récord nacional, en atletismo bajo techo, al parar el cronómetro en siete segundos con tres centésimas en el Campeonato Mundial realizado el fin de semana en Birmingham, Gran Bretaña. Con dicho resultado, Marroquín superó la marca de siete segundos con diez centésimas que consiguió Adalberto Chorro el año pasado en Brookings, Estados Unidos.

Eso sí, el atleta criollo dijo que el resultado le dejó un sabor agridulce, ya que se había proyectado un mejor registro al concluir la carrera. “A pesar de lograr el objetivo (de mejorar el registro nacional), no terminamos satisfechos con mi entrenador, ya que pude dar más y hacer un tiempo mucho mejor. No obstante, finalicé quinto en mi heat corriendo a la par del chino Su, quien posee la tercera mejor marca mundial”, informó Rodríguez a Diario Co Latino.

La gran final del mundial indoor la disputaron ocho velocistas resultando como ganador el chino Bingtian Su, con tiempo de seis segundos y 59 centésimas, seguido del bahamense Warren Fraser con 6.71 y Kimmari Roach, de Jamaica, con el mismo registro.