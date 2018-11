Roberto Murillo, un runner con pulmones y piernas de acero

Rolando Alvarenga

Con la misma actitud que diariamente lee la Biblia, Roberto Esteban Murillo Eduardo, no menor de setenta años, es uno de los pocos atletas masters que no se resignan a tirar la toalla y siempre mantiene la desafiante actitud de devorar cualquier cantidad de kilómetros.

Pero “el chamo”, “vale” o “cónchale” –sobrenombres adquiridos por haber nacido en Venezuela– no es un atleta común y corriente. En apego a la verdad, es un fuera de serie que –lejos de estar disfrutando de un retiro feliz atendiendo a sus nietos y bisnietos– dedica la mayor parte de su tiempo a la práctica del atletismo y con buen suceso, porque no hay competencia en la que no complete los 21 o 42 kilómetros.

En el amplio expediente de Don Roberto Murillo figura haber completado los 42 kilómetros de célebres maratones, como la de Boston y otras famosas de los Estados Unidos que, por generosas en sus premios, atraen a miles de atletas de todo el mundo.

Su última participación local fue en la Runners 503, realizada el pasado 14 de octubre y, mientras varios rivales llenos de vida se quedaron en el camino (por agotamiento o calambres), este “Hermano en Cristo” completó los 21 kilómetros con tiempo de 2 horas, 21 minutos y 2 segundos. “Me siento feliz por haber terminado la carrerita.

Un poquito agotado, pero satisfecho y agradecido con Dios por haberla terminado bien”, expresó este longevo corredor que es todo un ejemplo para las nuevas generaciones.