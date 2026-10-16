Roberto Dubón: Estado debe resarcir a familias de fallecidos tras anuncio de Bukele sobre liberar presos

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Redacción Nacionales

Diario Co Latino

La decisión de Bukele de liberar el 50% de los presos ha sido algo premeditado, leyendo las métricas las encuestas que viene hacer una ruptura de su narrativa que viene a dejar sin argumento a sus “youtuberos”, asegura el experto en comunicación digital Roberto Dubón, entrevistado en la Doble RR.

El gobierno está obligado a resarcir los daños con quienes liberen que salen, sin posibilidades de incorporarse a un trabajo, es por eso que debe haber una compensación económica de parte del Estado para quienes ponga en libertad en los próximos días tal y como anunció Bukele en la última conferencia de prensa.

Hay una rajadura en la narrativa gubernamental quien tiene la potestad de decir quien es culpable o no; por tanto, con esta decisión Bukele se está viendo bien autoritario porque es quien decide que sale y quien no.

El régimen de excepción tiene que ser eliminado comprobado por el mismo presidente que no es viable, no meter gente a la cárcel solo porque te cae mal. Esto a nivel internacional le está pasando factura refiere Dubón.

Ya es tiempo que Bukele brinde alegría a esta gente que ha sido que ha sido mancillado sus derechos, insiste.

“Con esta decisión el gobierno le está dando legitimidad a las organizaciones que han denunciado las violaciones a los derechos humanos que han cometido instituciones como la Fiscalía, Policía , ejército y Centros Penales entre otros”.

MOVIR es ahora una de las instituciones que tiene más legitimidad ahora que Bukele anuncia la liberación de estos presos. Movir liderada por Samuel Ramírez ha defendido los familias victimas del régimen-

“Y estos muertos dentro de los penales bajo custodia de quienes está? Pregunta Roberto Dubón de Estado salvadoreño, eso quiere decir que el gobierno debe resarcir los daños a la víctimas”.

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