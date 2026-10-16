Oposición denuncia privatización de bienes públicos en favor de Constructora El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos que la DOM transfiera una flota de 50 camiones pesados a Constructora El Salvador, S.A. de C.V., decisión que generó fuertes críticas de la oposición, que acusa al oficialismo de privatizar bienes públicos y operar bajo un esquema de opacidad.

El oficialismo autorizó que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) transfiera 50 vehículos a Constructora El Salvador, S.A. de C.V., una empresa privada donde la accionista mayoritaria es la DOM.

La flota, que la DOM transferirá a la empresa, está compuesta por 50 camiones pesados, marca Sany, Modelo SYZ420C-8S, año 2025, los cuales fueron adquiridos el 10 de febrero de este año por $115,081.02 cada uno, lo que totalizan $5,754,051.

Según el oficialismo, esto permitirá a la constructora ampliar sus operaciones, participar en proyectos de mayor envergadura y optar a contratos tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Es de contextualizar que la Constructora El Salvador fue creada en abril de 2023, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley de la DOM que facultó a la institución para constituir empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de interés público y a la realización de actividades comerciales.

La DOM es la accionista mayoritaria de la compañía, cuyo propósito es ejecutar proyectos de construcción e infraestructura que contribuyan al desarrollo de los municipios. Sin embargo, sus operaciones son reservadas.

Este dictamen que en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial fue solamente leído y aprobado; en el pleno, la discusión tardó más de 2 horas entre las opiniones de la oposición y el oficialismo.

Claudia Ortiz, de Vamos, recordó que es la segunda vez que la DOM transfiere bienes de naturaleza pública a la Constructora El Salvador. La primera fue en octubre de 2023, cuando la Asamblea aprobó que la DOM transfiriera $14.1 millones a la misma empresa; de ese total, $12 millones en equipos y $2 millones para dos plantas asfálticas.

En ese sentido, propuso emitir un recomendable para que la Corte de Cuentas de la República (CCR) audite estos tipos de operaciones y sus resultados. Sin embargo, la propuesta no fue apoyada por Nuevas Ideas.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, sostuvo que “es increíble” que bienes públicos que pertenecen a los salvadoreños pasen a manos privadas. “¿Cómo vamos a financiar empresas privadas con dinero de los salvadoreños y que esta Asamblea Legislativa esté legalizando esas chabacanadas?”, cuestionó la legisladora.

Villatoro, jefa de fracción de ARENA, dijo que no acompañarían la votación. “Me parece risible que cuando leen el dictamen dicen ‘después de hacer un análisis jurídico y técnico y una amplia discusión, (se aprueba) un dictamen favorable’. ¿Cuál amplia discusión, diputados?, si en esa comisión solo leyeron la pieza de correspondencia e inmediatamente se pusieron a votar; nadie dijo ‘ni pio’”.

La tricolor también cuestionó el trabajo de la DOM en los territorios a pesar de estar entre las 5 instituciones que tienen mayor presupuesto. “La DOM es una vergüenza, los salvadoreños no ven obras reales en sus municipios. ¿Por qué no ven las obras? Porque a saber a dónde se va el pisto”, criticó.

Sobre este mismo tema, la diputada Ortiz enfatizó que las comunidades en su realidad del día a día “sufren por la falta de obras que ellos necesitan para que, en su vida diaria, puedan tener una mejor calidad de vida”.

“Es impresionante que en Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Chalatenango, La Paz, y en todos los lugares que hemos visitado, la gente se queja de lo mismo: alcaldías ausentes en las comunidades y ausencia de obras”, lamentó Ortiz.

A manera de respuesta, la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, argumentó que la transferencia de los vehículos se ampara en el artículo 4 de la Ley de la DOM, que faculta a la institución: donar, prestar o dar en comodato bienes a empresas en las que tenga participación accionaria, como Constructora El Salvador.

Mientras que el diputado Francisco Lira, también de ARENA, aclaró que la administración pública es para “servir al pueblo, no para generar empresas que sirvan a amigos del poder. Ese modelo de la DOM con Constructora El Salvador está beneficiando a un grupo de poder”.

Lira preguntó sobre los accionistas de Constructora El Salvador, S.A. de C.V.; sin embargo, ningún legislador del oficialismo respondió. Este dato está bajo reserva.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, trató de justificar que la constructora es del Estado y que fue creada para desarrollar obras a escala nacional. Sin embargo, su discurso con la realidad dista mucho, ya que, si se tratara del Estado, su información debería ser pública.

Su presupuesto no está incluido en el Presupuesto General, tampoco es público; tampoco es auditada por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Ernesto Castro sostuvo que las ganancias que generen esos camiones se destinarán a financiar nuevos proyectos.

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