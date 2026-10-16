Años 1960 en El Salvador: brotes de rebeldías

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Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

El filósofo Carlos Molina Velásquez me entrevistó hace pocos días sobre sobre las rebeldías en los años 1960 en El Salvador y, como complemento de lo dicho en esa entrevista, elaboro las siguientes líneas.

Es posible hablar sobre una muestra de sucesos nacionales como brotes de rebeldías sociales y políticas en El Salvadorocurridos en los años 1960. Afinando más la imagen, se podría hablar de las rebeldías estudiantiles universitarias y, por supuesto, su entrelazamiento con las de otros gremios que configuraron, en esos rebeldes años 1960, un despertar de, lo que se podría llamar, “la conciencia, social y política, organizada”. Algo de eso se encuentra en mi libro “Siembra de Vientos” publicado en 1993 (CINAS) con segunda edición en 2021 (Editorial UES).

En el 2010, para resumir un concepto sobre una generación de universitarios, que militaron en movimientos políticos en la década de los 1960, utilicé el concepto casi literario de generación patria o muerte, lo cual desarrollé en el artículo “La generación patria o muerte en El Salvador”. No era una organización, era un calificativo con el que pretendía resumir la idea central que prevaleció en los estudiantes contestatarios de los 1960. Ver enlace que sigue.

https://ecumenico.org/la-generacion-patria-o-muerte-en-el-salvador

Y esa idea era la influencia de la Revolución Cubana comenzada en 1959, y el nombre sugerido era la frase con la que Fidel Castro concluía sus discursos políticos: Patria o Muerte. Venceremos, y que comenzó a utilizar en el discurso ante el ataúd de centenares de trabajadores cubanos muertos por una explosión en el buque francés Le Couvre, en el Puerto de la Habana, con cargamento de armas y municiones para Cuba, ocurrido el 4 de marzo de 1960 como evidente acto de sabotaje destructivo contra la Revolución Cubana nacida el año anterior.

El hecho y la consigna derivada eran invocados por los estudiantes revolucionarios de izquierda de la UES por esos años, como un epítome de un emotivo ideario paras imaginar, más que emprender, transformacionesrevolucionarias en El Salvador. Por eso se habla de una generación patria o muerte en la UES, pues sus inquietudes revolucionarias se basaban en los motivos y acciones de Cuba y su revolución novedosa y hasta cierto punto irreverente.

Bajo esa sombrilla política, los estudiantes de izquierda revolucionaria y sectores cercanos de El Salvador apoyaron o impulsaron algunas acciones de repercusiones nacionales, más o menos relevantes, que fueron genuinos brotes de rebeldía, como tallos nuevos en crecimiento del árbol de una revolución que llevaría a la libertad con dignidad para todos, que se quedó a medio crecer y que sigue pendiente de mejores tiempos y abonos más eficaces, frente a lo cual causa asombro y preocupación la frase de Thomas Jefferson, el prócer de Estados Unidos, quien alguna vez escribió, a finales del siglo XVIII: “El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural”

Como apretada síntesis se hace una lista de brotes de rebeldía, algunas con repercusiones nacionales, en los que participaron estudiantes universitarios de izquierda de la UES.

Luchas organizadas contra los desmanes del tiranuelo José María Lemus y para contribuir a su derrocamiento el 26 de octubre de 1960. Movilización, en torno a la Columna Estudiantil Universitaria, del Frente Unido de Acción Revolucionaria, organización cuasi político-militar que buscaba hacer la revolución, a la cubana, en El Salvador y se evaporó a mediados de los años 1960. Conducción del movimiento universitario en la UES para llevar como Rector al Dr. Fabio Castillo Figueroa, educador y científico devenido político revolucionario, y con él, a un equipo de Decanos progresistas para impulsar una reforma universitaria que tuvo su apogeo entre 1963 y 1970 y que incluyó la defensa férrea de la UES ante una embestida de la derecha apoyada por El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica. Toma de las instalaciones, de parte de estudiantes de izquierda, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, ocurrida el 7 de diciembre de 1964, para desalojar a profesionales que quisieron independizar la Facultad de la UES por “ser nido de comunistas” Campaña presidencial, que culminó el primer trimestre de 1967, para impulsar la candidatura de izquierda del Dr. Fabio Castillo Figueroa con su propuesta de abordar los grandes problemas nacionales con grandes soluciones. Huelga General Obrera Progresiva, en abril de 1967, que resultó victoriosa, para lograr mejoras laborales a los trabajadores de Aceros S.A. que tuvo la concurrencia unitaria de los sindicatos y el apoyo de los estudiantes universitarios de izquierda. Primera Huelga General Magisterial organizada por ANDES 21 entre febrero y junio de 1968 para demandar prestaciones sociales y apoyada por estudiantes universitarios y sindicatos y fue reprimida por los cuerpos de seguridad hasta llegar al asesinato de líderes obreros Santiago Contreras y Óscar Martínez Carranza. Huelgas de choferes del transporte público(enero de 1967 con su dirigente René Barrios Amaya acusado después de colaboracionista con el gobierno) y de panificadores (entre septiembre y noviembre de 1967) en demanda de mejoras laborales, que incluyó una huelga de hambre de Salvador Cayetano Carpio, dirigente gremial, como una medida de presión. En estas huelgas hubo apoyos de parte de estudiantes universitarios.

Esos brotes alimentaron la esperanza de una revolución social en El Salvador y , en alguna medida, precedieron otras formas de protesta y organización que desataron el conflicto armado interno de los 1980 entre los buscadores de cambios revolucionarios y los preservadores del orden injusto enquistado por siglos en El Salvador

Queda en manos y mentes de las actuales generaciones de jóvenes para que, con la noble rebeldía inherente a ellos, continúen las luchas de la generación de jóvenes universitarios revolucionarios de los años 1960 y de siempre.

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