República Popular China no tiene intereses geopolíticos en el país

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La embajadora de la República Popular China en El Salvador, Ou Jianhong, y el exvicecanciller chino Li Jinzhang, desmintieron que la nación asiática tenga intereses geopolíticos en el país, como lo han señalado insistentemente funcionarios de los Estados Unidos.

China también lamenta el ambiente antichino, que están generando algunos sectores locales.

Jianhong califica de irresponsables todas aquellas declaraciones de funcionarios estadounidenses que han creado la versión que China quiere controlar el puerto de La Unión, como una cabeza de playa en términos militares.

La embajadora, manifestó también que existe incertidumbre sobre el futuro de las relaciones diplomáticas abiertas con El Salvador y que la campaña de ataques de parte de algunos sectores contra el gigante asiático, no ayuda a que inversionistas chinos pongan sus ojos en el país.

“Existen dudas porque han salido muchas críticas, me parece que esas críticas y especulaciones no favorecen a la cooperación y no favorece a la venida de inversiones chinas”, sostuvo en la entrevista Frente a Frente de TCS.

Jianhong, desmintió que su país tenga como objetivo otorgar millonarios préstamos al país con la intención de endeudarlo y exigirle concesiones geopolíticas.

“No hay una intención geopolítica ni una trampa de deuda”, manifestó la diplomática, quien aseguró que uno de los principios de China, es la promoción de relaciones para fomentar el “desarrollo compartido” con una fórmula ganar-ganar”.

La embajadora desmintió que en otros países China haya aplicado este tipo de estrategia, como la que señala Estados Unidos.

En tanto que Jinzhang, exembajador chino en Brasil, añadió que la base de las relaciones de China es seguir el camino del “desarrollo pacífico” y el “principio de no intervención”.

Jinzhang puso como ejemplo a Brasil, donde las relaciones se han mantenido inalterables a pesar de los cambios de Gobierno, que han incluido a la derecha, la izquierda y centro.

Sobre el supuesto interés de China de utilizar el puerto de La Unión como base militar, la embajadora dijo que las empresas chinas tienen interés de invertir en otros países, siempre respetando las leyes locales. “Se trata de una especulación: China no tiene ninguna fuerza militar en ningún país”, afirmó.

Respecto a las relaciones diplomáticas con El Salvador, abiertas el año pasado, Jianhong dijo que el proceso está en “buen camino”.

Aseguró que China nunca busca un superávit comercial. “Estamos explorando las áreas de exportación de El Salvador hacia China. Café y azúcar son dos de las áreas que interesan a China”, añadió.

La embajadora, dijo que a pesar de no haberse reunido con el presidente electo Nayib Bukele, su país tiene expectativas de que al final se impondrá el interés por los beneficios a la población salvadoreña, que estas nuevas relaciones van a generar.

Bukele no ha dado muestras de ningún acercamiento con China, por el contrario, ha criticado a ese país y ha especulado que detrás del acuerdo diplomático hubo respaldo aparentemente financiero al FMLN.

Al respecto Jianhong, aseguró que el acuerdo para el inicio de relaciones diplomáticas fue transparente y que no ha existido ningún trato oscuro entre ambos países.