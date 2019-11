Renuncia presidente del IAIP por señalamientos en su contra

Joaquín Salazar

Sin preguntas, ni respuestas. René Cárcamo quién hasta este viernes era Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), renunció ante los señalamientos de haber filtrado datos personales a la Presidencia de la República y por lo cual se ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación.

“Hoy es mi último día de labores y deseaba hacerlo de esta manera, dando la cara porque no tengo nada que ocultar. He presentado mi renuncia al presidente de la República, luego de reflexionar en tres aspectos fundamentales: primero, la necesidad de cuidar a mi familia por mensajes beligerantes recibidos. Segundo, mi salud que se ha visto desmejorada”, dijo Cárcamo en una declaración de prensa, en lo que no permitió preguntas de los periodistas.

Asimismo, agregó que la tercera razón de esta decisión es contribuir a que el IAIP continúe trabajando y avanzando en su misión constitucional.

“Este día doy un paso al costado y comunicándolo a ustedes de frente como debe hacerse. Por mi parte espero que se esclarezcan los hechos de los cuales un medio de comunicación de manera directa al instituto y a mi persona señala. Por lo que estaremos acompañando y colaborando las acciones pertinentes”, acotó.

De acuerdo con una información de la Revista Factum, el hasta ayer presidente de la IAIP conoció sobre la supuesta filtración realizada entre el uno y el 15 de junio del presente año, en el que se enviaron a Casa Presidencial los datos personales de las personas que solicitaron información pública.

La investigación periodística señala que el comisionado presidente ordenó seguir enviando estos informes a Casa Presidencial, presuntamente para gestionar aumento presupuestario para el IAIP.

“Ante las noticias difundidas de una posible filtración de datos personales, debo aclarar a la población la necesidad de diferenciar dos momentos, porque se pretende señalar como un solo hecho de forma deliberada. Primero, sobre la posible existencia de un código sobre el portal (Transparencia Activa) que recibimos en mayo de este año, no se conocía de su existencia y fue detectado por el sistema de informática. El cual al parecer envió datos de índole personal a CAPRES. Esto fue suspendido de manera inmediata al ser detectado”, justificó Cárcamo.

Ante la delicada situación anterior, el pleno del instituto decidió dos acciones: interponer el aviso ante la fiscalía, y la realización inmediata de una auditoría informática con el objetivo de que los hechos sean esclarecidos y se deduzcan responsabilidades sobre el portal recibido este año, dijo.

“Segundo, por el memorándum en el cual autoricé el supuesto envió de informes. Hay que señalar que el visto bueno se refirió de mi parte a una propuesta técnica formulada desde el instituto sobre la posibilidad de enviar un reporte estadístico a CAPRES conteniendo un número de referencias, estado actual, pero sin contener datos personales de solicitantes”, dijo.

No es cierto que este servidor haya autorizado la filtración de información que no sea pública. Puede comprobase de la lectura de memorándum porque esta información es pública, sostuvo.

Mientras que por el tema presupuestario, Cárcamo explicó que se ha solicitado un refuerzo directamente a la Asamblea Legislativa y no a la Presidencia como se ha tratado de hacer ver.

Presidente niega filtración

El presidente de la República, Nayib Bukele aseguró que no se filtró ningún dato personal en los informes recibidos por el IAIP. El presidente si aceptó que fue una solicitud que Casa Presidencial hiciera al instituto para que enviara la cantidad de solicitudes de información que se había hecho y a qué instituciones se había hecho. “Básicamente para ofrecer un mejor servicio a la población”, sostuvo el presidente Bukele.

Asimismo, el mandatario señaló que el Gobierno anterior era quién recibía estos datos, a través del Portal de Transparencia Activa. “La Secretaría de Transparencia era la duela del 100 % de la información aquí en Casa Presidencial, ahí estaban todos los datos, el portal de transparencia se manejaba aquí en Casa Presidencial y se manejó durante todos los gobiernos. Con DUI, nombre”, denunció el mandatario.