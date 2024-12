Régimen de Excepción violenta Declaración Universal de Derechos Humanos

Alma Vilches

Familiares que conforman las diferentes organizaciones de víctimas y personas privadas de libertad, participan por segundo día consecutivo en una caminata pacífica para pedir la libertad de los capturados inocentes bajo Régimen de Excepción y conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido en la Declaración Universal de 1948 por las Naciones Unidas.

Las organizaciones aseguraron que el Régimen de Excepción implementado desde el 27 de marzo de 2022 violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la República y las leyes secundarias, por ello, exigieron un Estado de Derecho donde se cumpla el debido proceso de presunción de inocencia, pues son graves las violaciones que se comenten dentro de las cárceles.

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), reiteró que en el contexto del Régimen de Excepción es cuando más se violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchas víctimas inocentes están pagando una condena anticipada que no merecen.

“Este día se conmemoran 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una vergüenza que como Estado parte, hombres y mujeres están al borde de la muerte en estos momentos en los diferentes centros penales, como Izalco, Mariona, Apanteos, Quezaltepeque, Granja de Zacatecoluca, Penal de Santa Ana, Penal de Usulután, bartolinas, y nadie dice nada por estas víctimas. Van más de mil muertos en centros penales de los cuales ya confirmamos 347, incluidos cuatro bebés”, afirmó.

Los familiares de capturados inocentes pidieron la restitución del derecho a la visita, porque la falta de contacto con sus familiares es atentado psicológico para cada inocente detenido, un derecho que el gobierno está incumpliendo cada día.

Además, rechazaron la implementación de juicios masivos ya que no se puede juzgar ni condenar a una persona por un delito que no ha cometido, sobre todo cuando no se sustentan con pruebas y evidencias.

“En el nombre del Señor, yo le voy a suplicar al presidente Bukele, porque usted dice que ama a Dios, y si ama a Dios, ame a su prójimo, porque los inocentes son su prójimo. Ya no queremos que estén encerrados, otra Navidad sin ellos no es justo presidente, porque usted se va a gozar con sus familiares y nosotros no tenemos a los nuestros”, expresó un familiar de capturado arbitrariamente en el Régimen de Excepción.

Una de las principales peticiones es que la Dirección General de Centros Penales, cumpla con las resoluciones judiciales de medidas sustitutivas para muchos privados inocentes, quienes cuentan con carta de libertad, que por casi tres años han demostrado con pruebas claras la inocencia de sus familiares, y continúan detenidos injustamente.

