Reducir diputados y municipios, previo a 2024, tiene un interés estrictamente electoral: analista Villacorta

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El analista político de centro izquierda, Jorge Villacorta, dijo este miércoles, en rueda de prensa que la idea de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa y de municipios no es nueva en el país, por el contrario, “es una discusión que se ha tenido muchas veces”. Esto luego que se diera a conocer que Nuevas Ideas estudia un cambio de ese tipo para El Salvador.

Villacorta consideró que este tipo de cambio “es un problema histórico”, pero que se hace “siguiendo intereses individuales de partidos, grupos económicos y así ha sido desde la independencia”. Para el analista no existe la duda de que un cambio de esta naturaleza le podría convenir al país, pero el problema es “cómo, cuándo y para qué se hace”, ya que no se puede reducir diputados si no se tiene un censo de cuántos habitantes hay, para ello hay que tener un estudio que permita saber cuántos diputados por departamentos tendrán.

“Deberían aprovechar de hacer circunscripciones electorales, que correspondan al número de habitantes que están en ese territorio, allí la representación, sino tiene poco sentido”, comentó Villacorta.

Que se plantee en un año preelectoral, “da la impresión que una cosa buena como reducir los diputados y municipios, buscan, como en el pasado, un interés estrictamente electoral y no un interés de desarrollo en beneficio del país. Desgraciadamente una cosa buena se ve contaminada por ese momento”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo esta misma semana que estudian la posibilidad de reducir a 64 los diputados y a más o menos 50 municipios; sobre este tema, el analista político consideró que el problema de la Asamblea es que no estudia las legislaciones; “hacen lo que les dice Casa Presidencial, sin mayor objeción y con dispensa de trámite”.

Sobre este tema, el diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que el debate de la reducción de municipios y de diputados sería irresponsable hacerla previo a unas elecciones.

“Más allá de eso, no se conoce un anteproyecto, no se conoce sobre qué base de información o datos se están haciendo los estudios (del oficialismo). El país no cuenta con un censo desde el 2007, yo creería indispensable para un estudio de esta naturaleza”, remarcó.

“Desconocemos cuales son los objetivos, inclusive de este tipo de cambios; a menos de un año de un ejercicio electoral, donde convergen cuatro elecciones, me parece que es una propuesta extremadamente irresponsable”, comentó Wright Sol.