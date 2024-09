Realizan jornada de recolección de arraigos para inocentes capturados

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) realizó hoy en la Plaza Libertad una jornada de recolección de arraigos que comprueban la inocencia de los capturados injustamente bajo el régimen de excepción.

El representante de MOVIR, Samuel Ramírez, dijo que las autoridades no quieren tomar en serio los arraigos, “dicen que no sirven de nada, mientras que la FGR no encuentra como condenarlos; no sabemos qué es lo que pasa, no quieren que demostremos la inocencia, pero tampoco liberan a las personas inocentes”.

MOVIR también lanzó la campaña para exigir las visitas a sus detenidos; anunciaron que en los próximos días presentarán peticiones y propuestas concretas a las autoridades para normalizar las visitas a familiares y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la jornada de recolección de arraigos colaboraron el equipo de parte del equipo de Cristosal y Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH). Trabajo que le corresponde a la Procuraduría General de la República, pero que no realiza.

A la actividad llegaron decenas de familiares víctimas del régimen de excepción quienes pidieron al Estado frente a los medios que liberen a sus inocentes. “

