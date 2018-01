Real Madrid en caída libre en Liga

Madrid/España/AFP

Sin gol y alejado de la cabeza de la clasificación liguera, el Real Madrid atraviesa una mala racha en el campeonato español que ha encendido las alarmas en el equipo blanco en este inicio del año 2018.

“El balón no quiere entrar, nosotros lo intentamos de todas las formas y no quiere entrar. No tengo explicación en ese sentido”, dijo el sábado el técnico blanco, Zinedine Zidane, tras la derrota en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal (1-0).

Las palabras del francés reflejan la impotencia que parece impregnar un equipo, en la que su sequía goleadora tiene su máximo exponente en el astro luso Cristiano Ronaldo.

Frente al Villarreal, Cristiano lo intentó una y otra vez, pero se topó con la buena actuación del meta Sergio Asenjo, que transformó estas ocasiones en muecas y gestos de desesperación del luso.

Al término de la primera vuelta liguera, el cinco veces Balón de Oro sólo ha logrado marcar 4 goles en 14 partidos que ha jugado en el campeonato, después de perderse los cuatro primeros por sanción.

El luso no aparece como el referente que era hasta ahora y tampoco logran acertar las otras dos patas de la ‘BBC’, Gareth Bale (también cuatro goles) y Karim Benzema (dos tantos en el campeonato español).

Tras 18 partidos de Liga jugados en esta primera vuelta (les falta por jugar uno aplazado), los blancos han hecho 37 goles frente a los 49 de hace un año.

La falta de pegada se ha traducido en pérdida de puntos que les mantiene en la cuarta posición liguera a 19 puntos del líder, el Barcelona.

Mirar de lejos al liderato liguero ha hecho mella en jugadores como el alemán Toni Kroos, que el sábado consideraba que ahora el objetivo es acabar entre los cuatro primeros y asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.

“Tenemos que centrarnos en mirar en clasificarnos para la Champions de la próxima temporada, creo que ese debe ser el objetivo en lo que resta de temporada”, dijo Kroos a la televisión Bein Sports USA.

Ahora el equipo que asustaba la pasada temporada solo ve una solución para intentar cambiar la dinámica negativa en que parece haber entrado.

“El resultado es muy negativo últimamente, pero la situación la vamos a cambiar ganando, tenemos que ganar un partido bien y ojalá que sea el jueves (en Copa contra el Leganés) o el domingo (en Liga contra el Deportivo de La Coruña)”, dijo Zidane.

La nueva oportunidad para recuperar la confianza llegará el jueves en Copa del Rey en el campo del Leganés.