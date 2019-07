Radio clasica celebra el 3er aniversario de Prima Donna

@SamigosCoLlatino

Radio Clásica se enorgullece de celebrar el 3er año de tener al aire su programa PRIMA DONNA, un espacio dedicado a difundir las grandes interpretaciones de cantantes de ópera femeninas, alrededor del mundo.

El formato dinámico y lleno de anécdotas y momentos históricos de compositores y artistas del fascinante mundo de la ópera es producido y conducido por Conny Palacios, una cantante de ópera salvadoreña con amplia trayectoria en los escenarios nacionales e internacionales.

La idea del proyecto nació de la necesidad de tener un programa que cubriera el género operático de una forma fresca y versátil, con selecciones conocidas y nuevas piezas también, al igual que desde las famosas intérpretes hasta las nuevas generaciones.

PRIMA DONNA se presenta todos los lunes a las 6pm y su repetición los días jueves a las 7:30pm en Radio Clásica, 103.3 FM

Será este próximo lunes 22 de Julio, cuando Radio Clásica celebrará el aniversario de PRIMA DONNA, con un recital en el marco de los “Lunes Musicales” del Museo Marte, a las 7pm con una colaboración de entrada de $5.00.

Teniendo como invitadas a reconocidas cantantes de ópera de nuestro país, entre ellas: Elízabeth Trabanino (Soprano) Fundadora y actual directora de Radio Clásica, Gracia González (Soprano) que recién regresa de su gira por Europa, Michelle Tejada (Mezzosoprano) ganadora del concurso de canto lírico en New York organizado por NATS (National Association of Teachers of Singing) en el 2015, Priscila Corpeño (Soprano) y Alexandra Golcher (Soprano) Estudiantes avanzadas de Vocalises, Escuela de Canto Lírico y popular de Conny Palacios y no podía faltar la participación de la Conductora y Productora de Prima Donna Conny Palacios (Mezzosoprano).

El anfitrión de la noche será el también cantante de ópera y jazz, José Guerrero quien además de ser integrante de OPUS 503, tiene junto a Cony Palacios una franja radial en su programa Sinatra And Friends, la cual lleva por nombre Primadonna en Jazz.

El repertorio a interpretar en el evento consiste en Canciones de Arte y Arias de Ópera especialmente escogidas, acompañadas al piano por el Maestro Nelson Avalos