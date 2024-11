“Quieren callar utilizando la estrategia de suprimir al pueblo, a los docentes”: maestro despedido

Rebeca Henríquez

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

José Lorenzo Alfaro es docente y, hasta el 23 de octubre pasado, era director en el Centro Escolar Caserío Loma Abajo, Cantón San Pedro, distrito de San Ramón, en Cuscatlán Sur. Él laboró en ese centro educativo hasta el 23 de octubre de este año, ya que el Ministerio de Educación le notificó que su plaza fue suprimida, esto días después de participar de la “marcha blanca” del 19 de octubre.

El maestro atendía a estudiantes segundo ciclo (4to, 5to y 6to) donde impartía asignaturas básicas: lenguaje, sociales, matemáticas, ciencias, artística, moral y cívica e, incluso, informática, como un “valor agregado”, aprovechando las computadoras que el Gobierno dio a los estudiantes del sector público. Tenía 8 años de laborar en ese centro educativo, pero de trabajar como docente tenía 21 años, 9 meses y 23 días, según lo relató a este medio de comunicación.

Alfaro fue citado en la Oficina de la Departamental de Educación en Cuscatlán a las 2:00 de la tarde del 23 de octubre, tres días después de haberse desarrollado la marcha, donde participó exigiendo el respeto al escalafón. En la oficina, lo atendió el encargado de Recursos Humanos, no la directora Departamental, y le leyeron la carta donde se le expresó que su plaza dentro del centro educativo había sido suprimida.

Los supuestos argumentos de la carta en cuestión señalaban una “reestructuración de los centros educativos” y que “ya no era necesaria la plaza”. “O sea, ya no es necesario el docente en ese lugar”, lamentó. En el Centro Escolar Caserío Loma Abajo trabajaban dos docentes, él y una compañera, a quien no se le despidió y quien no participó en la marcha del 19 de octubre.

“El cese de mi plaza como docente (es) de forma ilegítima e ilegal, por la forma como se hizo, que la palabra clave es: supresión de la plaza”, dijo y asegura que, pese al argumento de las autoridades, todo apunta a su participación en la marcha y la denuncia pública. “Participé en la marcha el 19 de octubre y no es la primera en la que participo. Desde que yo inicié en la labor educativa, yo he participado de todas las marchas”, señaló.

Cerca de 50 docentes han sido despedidos del Ministerio de Educación (Mined) con el argumento de la “supresión de plazas”, catalogadas como “innecesarias” en el sistema; sin embargo, la medida se ha tomado como una represalia por ser parte de la “marcha blanca” del pasado 19 de octubre, en la que participaron sindicatos de salud y educación para pedir que no se congele el escalafón, una decisión anunciada anteriormente por el gobierno de Nayib Bukele.

Fueron miles los salvadoreños de diversas organizaciones que marcharon en esa ocasión para alzar la voz por los recortes para 2025 de 34 y 92 millones de dólares al sector Educación y Salud, respectivamente. También que se pretende congelar los beneficios salariales y continuar con la disminución de plazas en el país.

TikTok como plataforma de denuncia

José Lorenzo Alfaro es un maestro comprometido con la enseñanza, pero también con el apoyo a su comunidad y el respeto de derechos. Es por ello que utiliza la red social TikTok para denunciar vulneraciones a su gremio y otras problemáticas sociales. Allí publicó un video que alcanzó más de 200 mil visualizaciones en poco tiempo, en el que denunció la supresión de la plaza.

Antes de poseer la cuenta de TikTok que ahora maneja, tenía otra donde buscaba concientizar sobre la infraestructura en los centros educativos. Sin embargo, dicha cuenta la eliminó porque creyó que “el objetivo ya se había logrado”.

“Tengo evidencia de la situación precaria en que estaba el centro educativo donde yo laboraba. En el centro educativo toda la infraestructura era de lámina, completamente de madera y los servicios de fosa. Entonces, a raíz de eso, solicité al Ministerio de Educación que interviniera”, comentó.

En abril de este año, al centro educativo llegó el ministro de Educación, Mauricio Pineda, para hacer el lanzamiento del proyecto “Mi nueva escuela”. “Con esa llegada del ministro, yo tomé la decisión de cerrar aquella cuenta; pero, en mayo, yo habilité la cuenta que hoy tengo de TikTok, pero lo hice con el objetivo de ir creando contenidos ya alusivos al proceso que se estaba siguiendo en el centro educativo. Ya no así ‘una crítica’ a la situación educativa, sino que ya más por ir viralizando, diríamos así, o poniendo en la opinión pública todo el avance que se estaba dando en el proceso que se había inaugurado en abril”, explica.

“Pero resulta que un tiktok (video) que yo hice, donde hablé de la situación en el centro educativo, lo subí y un creador de contenido lo editó a su manera. Y ese tiktok llegó a todas las instituciones, incluso al ministro. En mayo de este año, yo fui sentado por primera vez con el objetivo ya de despedirme”, relató.

“Y así han venido procesos que terminaron con esto del 23 de octubre, que fue la supresión de la plaza. Entonces el TikTok yo tengo más de tres años, pero ha venido en esa evolución”, agregó el profesor.

“Persecución laboral”

“Esto que está sucediendo, y que va a seguir sucediendo en Educación, es una persecución laboral, de querer callar utilizando, por supuesto, la estrategia de suprimir al pueblo, suprimir a los docentes”, asegura Alfaro sobre la situación y agrega que “solo falta que sea utilizado también el régimen de excepción en el tema de la persecución de nosotros los docentes”.

Para él, se ha iniciado una persecución laboral desde el Ministerio de Educación que ya suma más de 50 despidos, lo cual es preocupante y, en cierto modo, arbitrario, pues se trata de docentes que participaron en denuncias públicas por sus derechos o que han manifestado críticas al Gobierno y sus políticas.

“Esto es como un mensaje para los demás docentes ‘ustedes se oponen y hablan de todo lo que tienen que hablar del Gobierno en tema educativo, aquí están los ejemplos, se fue Lorenzo, Idalia y se han ido más’. Entonces, tú te callas y, si no, te toca el mismo renglón. Es coartar la libre expresión en este país. En esa línea tenemos muchos docentes atrás, tenemos muchos docentes en las escuelas que lo único que hacen es comentarnos en privado, comentar en algunos pasillos por donde se encuentran, pero no hablan porque tienen miedo, tienen temor de que les sea suprimido su trabajo”, explica.

El profe Alfaro informó que el documento de la supresión de la plaza fue firmado y sellado por la licenciada Karen Elizabeth Amaya de Peña, directora Departamental de Educación, pero quien le entregó la carta fue el licenciado Francisco Azahar, coordinador de Recursos Humanos.

“Si me pasara algo o pasara alguna situación, los responsables son estas dos personas. Yo lo dije claramente en el TikTok, tienen el nombre si me llega a pasar algo a mí o a mi grupo familiar, que es la licenciada Karen Elizabeth Amaya de Peña y el licenciado Francisco Azahar”, dijo.

El maestro ha presentado escritos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, donde expone la violación a su derecho como trabajador; además, interpuso una denuncia en la Junta de la Carrera Docente en Cuscatlán para que se le brinden los beneficios a los que tiene derecho, como su indemnización, pero asegura que no solicitará el proceso de reinstalo.

“El sistema no va a doblar su envidia y su forma, ellos no me van a reinstalar y tampoco yo no estoy en la disposición de regresar al magisterio porque ya me dieron la libertad para poder seguir como luchador social. Hoy ya me siento libre, lo que a mí me encanta, que es esto de luchar por todos los sectores que siempre yo he querido y estar en educación, ahí me tenían como enjaulado”, señala.

Maestros ‘no alineados’ son los afectados

A juicio de Alfaro, en los centros educativos se está sacando a maestros que tienen un pensamiento “más crítico” y están quedando docentes que “solo van a servir como para ir a hacer lo que les mandan”

Sobre el futuro, el profe señaló que seguirá “en la lucha” para apoyar a las comunidades más necesitadas, su principal herramienta será YouTube como una forma de expresión. “Ese instrumento lo voy a potenciar porque desde allí quiero que sirva el canal como un instrumento para decir las cosas, para proyectar la realidad y para generar empatía con los demás”.

Al maestro le faltaban ocho años para su jubilación, pero, al suprimirse la plaza, no solo se le violentó el derecho al trabajo, sino también poder jubilarse en lo que se preparó por años.

El mensaje que Gonzáles da es que se debe seguir luchando por los derechos de los trabajadores, “el político nos ha demostrado que no le importan los derechos del trabajador; o sea, nos están tocando lo más sagrado de nuestra vida que es la alimentación y el trabajo. Entonces yo aquí hago un llamado a los compañeros a que nos organicemos”.

En medio de los despidos y recortes al Mined, el presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, donó bitcoins al activista social japonés Shin Fujiyama, quien completó 3 mil kilómetros, con el fin de recaudar fondos para construir varias escuelas en Honduras. El japonés se hizo viral en TikTok por correr en diferentes países. El presidente donó aproximadamente 134 mil dólares, esto mientras las escuelas en El Salvador todavía están en condiciones de precariedad.

El 30 de septiembre de este año, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, entregó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025, en el cual se estableció se congelarán los escalafones salariales del sector de Educación y Salud. Todos aquellos que de alguna manera han denunciado las vulneraciones a sus derechos en este tema han sido víctimas de acoso por, incluso, funcionarios.

Hasta hace algunos días, ANDES 21 de Junio contabilizó cerca de 50 docentes que fueron despedidos del sistema público salvadoreño, muchos de ellos, y no todos, relacionados a la “marcha blanca” de octubre. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS) reveló que al menos 52 trabajadores de salud fueron despedidos luego de la marcha.

Idalia Zúniga, la voz más fuerte

Uno de los casos relacionado a los despidos y las denuncias es el de Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), quien denunció que el Gobierno le ha violentando sus derechos humanos, laborales y sindicales, ya que en septiembre de este año fue suspendida del cargo como directora del complejo educativo República de Perú, en Mejicanos.

El pasado 21 de octubre, fue despedida como docente, bajo el argumento de que su plaza será “innecesaria” para el próximo año, debido a la “reestructuración”. Sin embargo, esto ocurrió dos días después de que Zúniga participó en la marcha blanca, mostrando su descontento por el presupuesto 2025.

“Me declaro víctima de persecución política por parte del régimen fascista de Nayib Bukele, por denunciar que aquí se están desmontando los servicios en beneficio de la población salvadoreña, no nos detenemos, estamos en pie de lucha y con la moral en alto”, afirmó.

Zúniga reveló a Diario Co Latino que el pasado sábado 26 de octubre debía presentarse a la escuela de donde fue despedida, porque tenía un contrato personal con la Universidad Don Bosco, como coordinadora de la modalidad de educación flexible, pero en la madrugada de ese día recibió una llamada anónima diciéndole que el director Departamental, Ronald Monterrosa, la iba a mandar a sacar si llegaba al complejo educativo.

A parte de estas amenazas anónimas, la docente también relató anteriormente que la comisionada presidencial, Carolina Recinos, estuvo relacionada a la campaña de “imposición”, donde se dijo a docentes que no se congelará el escalafón el próximo año, pero el requisito era no asistir a la marcha en rechazo al presupuesto de 2025.

“En la reunión yo no firmé el acta, dije me voy a retirar, pero antes de levantarme la comisionada presidencial Carolina Recinos me dice: usted va a ser la culpable de que ese escalafón no se dé, y si usted habla vamos a lanzar los megáfonos del gobierno, los que han estado descalificándome, así como al Frente Magisterial y a la marcha”, señaló Zúniga.

Este medio de comunicación solicitó el derecho de respuesta al ministro de Educación, Mauricio Pineda, sobre la supresión de las plazas; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha tenido una respuesta por parte del funcionario.

Hasta la fecha, decenas de docentes del sistema público fueron cesados en una “supresión” de plazas que son catalogadas por las autoridades como “innecesarias”, acción que el mismo Gobierno confirmó, pues para 2025 recortará 11 mil plazas del Gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas, decisión que más allá de afectaciones a los docentes, tiene un impacto significativo en el desarrollo de la educación en El Salvador.

