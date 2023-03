Queda en libertad motorista de rastra involucrada en accidente de Los Próceres 

Alma Vilches

Luego de permanecer tres días detenido en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), fue libertado Carlos Portillo, motorista de la rastra que presentó falla mecánica y arrastró cerca de 30 vehículos en el accidente vial del bulevar Los Próceres, donde dos personas murieron y cerca de 20 más resultaron lesionadas.

“Mis disculpas porque yo nunca habría querido hacer eso, quiero que me entiendan que fue una falla mecánica, espero disculparme con todo mundo y todos los dolientes, mis condolencias para todos, yo cambiaría mi vida por la de ellos, que me perdonen esto no fue intencional. A pesar de la tragedia espero seguir adelante, lo que Dios mande”, expresó entre lágrimas el motorista al salir en libertad.

A Portillo se le imputarían los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, sin embargo, las familias de los fallecidos han dicho que no levantarán cargos en contra del motorista.

Según el artículo 13 de la Constitución de la República, la detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término.