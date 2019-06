¿Qué tal estuvo la toma?

Nelson López*

[email protected]

Nayiliber precavido

Estuvo buena porque llegó un montón de gente y no llovió, y yo como andaba en camiseta bien galán, porque no me afectó tanto el calorón que hizo y que si afectó a los que andaban ensacados y de negro ¡pobrecitos! Aunque el presidente les mandó hacer un montón de abanicos, para que se soplaran y cachuchitas de cartulina, así que estaban sudando la gota fitness, porque ya nadie quiere sudar la gota gorda como antes, pero en general todo estuvo bonito hasta la niña Lilian estuvo bien decente, solo una mala palabra dijo.

Nayiliber en la rebusca

Fíjese que yo fui porque me engancharon, me dijeron que a todos les iban a dar 20 dólares y como usted sabe que con las pensiones que nos dan las AFPs, uno tiene que rebuscarse para conseguir unas chirilicas más y me puse mi chumpa celeste y me dijeron que le pintara una golondrina pero yo no pude hacerla, mas bien me quedó como gran paloma ¡así de gorda! pero me fui para el centro y me llevé a mi nieto, que con pasta de zapato le hice barba y bigote para que se pareciera al presidente y pegó el cipote pero valí veinte con los 20.

Nayiliber despistado

Yo fui pero ni fu ni fa, no entendí nada del discurso. ¡Ah! medio entendí los mates que se puso hacer y ahí si me pinto, porque esos me los hacían desde que estaba chiquito mi mama y mi abuela, cuando querían malmatarme y me les corría, solo porque me escapaba de la escuela o porque aplazaba el grado. Antes la primaria y sacar el sexto era como salir de la universidad, porque inmediatamente uno tenía que trabajar para ayudar en la casa… Y mi mama y mi abuela querían que trabajara. Eso de los mates si lo entendí bien y yo se para quienes los hizo.

Nayiliber famosa

Pues yo todo lo bueno… Y que se lo deseo a él (presidente) y que él nos lo desee a todos nosotros. Y por todo lo bueno vamos con él, porque ya estamos hartos de todo lo robado ¿o no? y es cierto, si no devuelven lo robado, si no traen lo robado no hay trabajo para ellos ¡a la mierda!