Prisión transparente: 84,260 detenidos por Régimen de Excepción

El 11 de agosto de 2022 publicamos en Diario Co Latino un artículo titulado la “Normalidad de la crueldad en El Salvador” , donde referimos los efectos del Régimen de Excepción, con la suspensión de los derechos constitucionales, de esa fecha a la actual la condición permanece con 34 prórrogas consecutivas de ese decreto y el producto de los detenidos es 84,260 según medios de prensa.

En aquella época el día 9 de agosto 2022, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro afirmó: “nos vamos a encargar de los 49 mil terroristas no vuelvan a la sociedad, actualmente ya tenemos control judicial para más de 42 mil de los capturados (ֺTCS 09AGO022) y anuncian “una segunda ola de Reforma de Leyes donde vamos a innovar en el procesamiento del crimen organizado, vamos a acoplar las leyes a la realidad nacional”.

La política del Estado en relación con la seguridad puede considerarse un éxito por la prevención de grupos terroristas, pero tiene un defecto esencial: la reserva de información en muchos niveles, tanto de los desaparecidos, como la comunicación de prisioneros, los inocentes, las muertes en custodia del Estado etc., tanto es el nivel de esa situación que las denuncias a las agentes policiales (jueces de la calle) como soldados es constantes, a tal punto de capturar ciudadanos extranjeros arbitrariamente, en ese rubro la Ley de Cero Alcohol provoca junto al Régimen de Excepción un grado de incertidumbre mortal (civil o física) similar a los años 80 de la guerra civil, cada quién vive con esa amenaza sobre su cabeza y no existe poder de defensa, excepto la denuncia de terceras personas o “intervención divina”.

El daño colateral es el número de infantes abandonados, las familias destruidas, la integración económica es remota, salir con vida de la prisión es muy improbable y la salud de los exreclusos es patética.

Hemos mencionado la reserva de eventos, pero siguen latente los nombres de las personas encontradas en fosas comunes como el Caso Chalchuapa un palpitante evento que estremece a las familias de los desaparecidos, pero hasta la fecha silencio.

Hace dos años anotamos: “Es cruel guardar silencio en el caso de la fosa clandestina de Chalchuapa, de muchos desaparecidos, de información del sitio de reclusión, su estado de salud etc., en cada caso la sociedad espera una rehabilitación después de pagar la deuda moral con el Estado, no obstante si no existe reincorporación, ni reinserción, ni siquiera mínima confianza después de una prisión de 20 años, esos individuos no tendrán ninguna oportunidad en las estructuras sociales y en consecuencia retornarán a sus crímenes o sus delitos con su accionar sangriento, será su venganza hacia la sociedad ¿es ese el producto deseado en 49,000 o una proyección de 70,000 potencialmente capturados?”

Ahora 2025, los recluidos 70,000 que se han rebasado… una reflexión de antropología incluye otra proyección de nexos familiares (tíos, esposas, primos, hermanos, abuelos etc.) todo el componente sanguíneo de una sociedad en crisis permanente.

En consecuencia, la cifra tendrá que ampliarse bajo un nuevo elemento no cuantificado a modo de extrapolación estadística: el nexo de los deportados con las viejas estructuras terroristas; así el universo aproximado de un cuarto de millón de salvadoreños indocumentados en Estados Unidos, un 12% equivaldría a 30,000 lo cual llegaríamos a una cifra de más de 100,000 detenidos por “presunto miembro de pandillas”, aunque el número de inocentes será impresionante así 15% 4,500 etc.

Esta prisión transparente es nuestra realidad, como la novela 1984: “El vigilante (Estado) gran hermano”.

