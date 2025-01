Hermanas Molina Alfaro están detenidas desde hace 32 meses, tras una llamada anónima

Samuel Amaya

Tras una llamada anónima las hermanas Karla Paola Molina Alfaro y Ana María Molina Alfaro se encuentran detenidas desde el 21 de abril de 2022, luego de que seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su vivienda, en El Congo, Santa Ana, para “con mentiras” llevarlas a la Subdelegación de El Congo para hacerle una serie de preguntas; desde entonces, la madre de las jóvenes, Zonia Maribel Alfaro, no ha sabido de ellas.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció el arresto arbitrario de Karla Paola Molina, una estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, sede Santa Ana. DIARIO CO LATINO se contactó con la madre e informó que fueron dos de sus hijas, las detenidas, esta se efectuó “sin ningún papel” que la ampararan. “Solo vinieron diciéndoles que se las iban a llevar porque les iban a hacer unas pequeñas preguntas”. Ambas fueron señaladas de agrupaciones ilícitas.

Ana María Alfaro dejó en la orfandad a dos niñas, una de un año y cuatro meses y la otra de tres años y medio. La madre de las detenidas, quien andaba trabajando en ese momento, se fue a la Subdelegación, le informaron que estarían detenidas solamente 72 horas, pero hasta la fecha siguen en prisión.

La madre intentó llevar el caso a un abogado privado con unos ahorros que tenía, pero al pasar el tiempo ya no pudo, por ello se auxilió de la PDDH y ahora, con MOVIR, quien hizo la denuncia recientemente.

“Yo fui a Derechos Humanos, he andado en la Cámara de lo Penal, he andado en muchos lugares. También me tocó congelar las materias de Paola porque llevaba quinto año de licenciatura en Ciencias de la Educación”, comentó la madre a DIARIO CO LATINO.

Karla Paola estudiaba en la Universidad de El Salvador, sede Santa Ana, la Licenciatura en Ciencia de la Educación; así se puede confirmar en una constancia de horarios que extendió el administrador académico a la familia el 16 de agosto de 2022. Ella se dedicaba a estudiar y a trabajar en una pizzería a media cuadra de su vivienda.

Mientras Ana María se dedicaba a vender maquillaje en línea y ropa usada, “ella vendía para el sustento de sus dos hijas porque es madre soltera”, relató la madre de las detenidas.

Según expresó la progenitora, sus hijas fueron detenidas por una llamada anónima. La Policía no profundizó en las investigaciones, la madre recalcó que sus hijas no tienen vínculos con pandillas.

“Yo le pido a Dios que me les den la libertad, porque yo no tengo trabajo y no es fácil sostener a las dos niñas sin poder trabajar, sin ayuda de nada, nosotros vivíamos una vida más o menos porque Paola trabajaba, me ayudaba y María vendía sus cositas”, comentó la madre.

La madre aclaró que sus hijas no pertenecen ni tienen vínculos con pandillas, por lo que consideró arbitraria la detención.Según relató la madre, ambas hijas se encuentran detenidas en el Centro Penal de Apanteos.

