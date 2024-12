Familiares de víctimas del régimen de excepción realizan caminata para pedir que se permitan visitas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este lunes, familiares de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción realizaron una caminata desde la intersección del aeropuerto Internacional de El Salvador y finalizará este martes en Casa Presidencial, esto como una forma de presión para que el Gobierno libere a los detenidos que nada tienen que ver con pandillas.

La caminata se denomina “Por una navidad sin presos y presas inocentes víctimas del régimen de excepción”, esto tomando en cuenta que se acercan fechas especiales pero el Estado ha encarcelado a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. La expresión social (caminata) tiene como objetivo pedir al gobierno la restitución del derecho a la visita familiar y el cese a la persecución política, ante la negativa de liberación pese a que muchos cuentan con su carta de libertad.

“La caminata se ha hecho con el propósito de hacer una sensibilización al Gobierno de nosotros como familiares de personas que son víctimas del régimen de excepción y que están recluidas en los centros penales”, dijo Mirna Urías, una de las tantas madres que tiene a sus hijos detenidos injustamente.

En su intervención pública, pidió al Gobierno la restitución del derecho a las visitas, ya que “todos los días tenemos la zozobra de no saber como están de salud. Necesitamos verlos con nuestros propios ojos con la visita familiar”, agregó.

Comunidades eclesiales del Bajo Lempa, también participaron en la caminata ya que tienen a familiares que se han visto afectados con detenciones arbitrarias, una de ellas es la José Alexis González Saravia, de 24 años, quien llevaría casi 3 años permanecer detenido, su madre, Margarita Saravia Cruz participó en la caminata y pidió que la libertad y que se haga una investigación ya que él no tenía nada que ver con pandillas.

“Él ya va para tres años, pero hasta ahora no sabemos si existe o no, solo vamos a dejar un paquete y nos dicen que ahí está nada más, pero no sabemos realmente si es cierto”, externó la madre.

José Alexis González Saravia fue detenido el 15 de abril de 2022, este, se dedicaba a trabajos de albañilería y también cantaba en un grupo musical, porque eso le apasionaba.

El régimen de excepción se impuso el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. Sin embargo, ha violentado los derechos de miles de personas. Se prevé que esta caminata finalice en Casa Presidencial este martes.

