Presidenta de Costa Rica visita el CECOT y se reunirá con Bukele por la tarde

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó este viernes a El Salvador en su visita oficial. En su agenda, se tiene previsto que se reúna con funcionarios de seguridad y con su homólogo, Nayib Bukele.

El Salvador recibió a la presidenta de Costa Rica como parte de una visita oficial para conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). A su llegada al Aeropuerto Internacional fue recibida por la canciller, Alexandra Hill Tinoco.

Luego de su recibimiento, la mandataria se ha trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para conocer el modelo penitenciario en El Salvador. A su llegada, fue recibida por el ministro de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El miércoles, la funcionaria costarricense anunció su visita a El Salvador cuando inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una mega prisión construida en el país centroamericano con capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad considerados peligrosos. En esa conferencia de prensa, Fernández, anunció que fue Bukele quien la invitó a una reunión en El Salvador para abordar asuntos estratégicos de interés bilateral, especialmente enfocados en seguridad.

En la tarde de este viernes, se prevé que Fernández y Bukele se reúnan en Casa Presidencial y luego, brinden una conferencia de prensa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...