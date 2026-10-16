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Naciones Unidas/Prensa Latina

El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, denunció este viernes aquí ante la prensa las presiones y maniobras del Gobierno de Estados Unidos previo a la votación anual contra el bloqueo en la Asamblea General.

“Cuba no se dejará intimidar, chantajear ni silenciar”, advirtió en la sede de organismo en Nueva York el diplomático cubano, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Soberón denunció en los términos más enérgicos la celebración en los predios de la ONU, el próximo lunes 19 de octubre, de un evento convocado por la Misión Permanente de los Estados Unidos bajo el título provocador de ‘Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta’.

Se trata -dijo- de una maniobra de motivación política, organizada de manera cuestionable, cuyo claro propósito es atacar a Cuba, promover una narrativa hostil contra nuestro país y utilizar las instalaciones de las Naciones Unidas para impulsar la agenda política del Gobierno de los Estados Unidos contra un Estado miembro soberano.

“Que quede claro: las Naciones Unidas no son una plataforma para la persecución política, la injerencia en los asuntos internos de los Estados ni las campañas destinadas a socavar su soberanía”, enfatizó el embajador.

Acotó que tal iniciativa viola las normas que rigen el uso de las instalaciones de la ONU, incluida la instrucción administrativa ST/AI/2019/4, que exige que los eventos celebrados en los espacios de la Organización sean coherentes con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respeten la dignidad de la misma.

“También resulta evidente el doble rasero”, añadió el representante de la isla, al apuntar que “Estados Unidos sigue acumulando cuotas impagadas al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, socavando así la estabilidad financiera de la Organización, al tiempo que utiliza fondos públicos y el dinero de los contribuyentes para organizar reuniones ajenas a la agenda de la ONU”.

Soberón insistió en que, “mientras Estados Unidos organiza un evento para atacar a Cuba en la sede de las Naciones Unidas, evita deliberadamente abordar el único punto de la agenda de la ONU dedicado específicamente a Cuba: la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que el propio Estados Unidos impone a nuestro país”.

Señaló que “esta no es una iniciativa aislada. Se produce en un contexto de intensificación de la intimidación, el acoso y la presión política contra países soberanos —particularmente en las últimas semanas—, en un esfuerzo por obligarlos a cambiar el sentido de su voto sobre la resolución cubana contra el bloqueo, la cual se examinará los días 27 y 28 de octubre”.

El diplomático recordó que “el propio Secretario de Estado de los Estados Unidos se ha dirigido directamente a jefes de Estado y de Gobierno en un intento desesperado por presionarlos para que cambien la posición y el voto de sus países respecto a dicha resolución”.

“Se trata de una inaceptable campaña de acoso e intimidación política destinada a interferir en las decisiones soberanas de los Estados miembros de la ONU”, poniendo de manifiesto hasta dónde está dispuesto a llegar Washington, enfatizó.

Soberón reiteró que “el próximo evento de Estados Unidos no es más que una farsa política destinada a desviar la atención internacional del creciente rechazo al bloqueo y a socavar el apoyo al proyecto de resolución”.

Además, hizo un llamado a “todos los Estados miembros para que defiendan la Carta de las Naciones Unidas, rechacen la coerción y el doble rasero, y apoyen la resolución para poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba los días 27 y 28 de octubre, dado que su impacto devastador sobre el pueblo cubano ha alcanzado niveles sin precedentes este año”.

“La cuestión que se plantea a la comunidad internacional es clara: Estados Unidos debe dejar de atacar a Cuba y cumplir con la reiterada exigencia de la comunidad internacional de poner fin a su bloqueo ilegal e inhumano”, concluyó.

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