El concepto de (-)Kujkul (Gespenst) IV

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Las palabras, el dinero y las cosas

Rafael Lara-Martínez

Professor Emeritus, New Mexico Tech

[email protected] /

https://nmt.academia.edu/RafaelLara

Desde Comala siempre…

Al regresar, el Espectro (Gespenst, -Kujkul) testimonia de un pasado vivo y de un futuro viviente. JD

Un Espectro (Gespenst, -Kujkul) recorre el Mundo, el Espectro de confundir las palabras y las cosa, las palabras y los hechos… KM

III. El Kujkul en el Titajtaketzakan

En la sección I. I. se desglosó el concepto de –Kujkul. Se relaciona al trabajo asalariado, al matadero —lugar de opresión humana y obtención de carne— así como al dinero, sustituto ideal de toda mercancía útil. En Campbell, la sección II rastreó otras dos figuras fantasmagóricas. Por freudianismo elemental, las oposiciones se conjugan. La silueta que frena el Eros masculino nocturno —la Siguanaba— revierte su faz hacia el Thánatos o deseo de Muerte. El hombre la enfrenta y la vence o, de lo contrario sucumbe en su tumba. El Espectro lo encarna también el amante de la abuela —guardiana de los niños, Nanahuatzin-Tepehuas— quien acapara la comida. En breve se verá cómo la narrativa reciente completa este complejo mito-poético.

Ahora se trata de avanzar hacia la descripción de otras instancias relativas al Espectro, a saber: ladrón de Tunal, chamanes (lujluj), reinterpretación del conflicto generacional entre Nanahuatzin y abuelo postizo, así como de los Huracaneros, quienes surgen con las lluvias el primer mes del invierno. Transcrito y traducido al final de este ensayo, “El Tunal” relata el robo de la Energía anímica por un Espectro indefinido (5). Su triple sentido —sol/tiempo, día, alma— vincula el término a la luz y a la energía viva que mueve todo organismo. Por ello el relato acentúa la necesidad de “kiuliniat, lo mueven” para recuperarlo. Acaso toda criatura —incluso inerte— se halla hecha de una sustancia incorpórea que le induce un giro temporal constante. Iluminada por dentro y fuera, despliega potencia en andanza (nejnemi) constante.

(5)

kunij né ne kujkul tes weli kixtilia wan kixteki uni,

así ahí el Cucuy no puede, lo lleva y lo roba eso (tunal)

Además, el relato establece un enlace entre dos energías anímicas: el Tunal y el Ijiyu. El propósito no consiste en aclarar distinciones o semejanzas teológicas —alma, espíritu, etc.— en una esfera religiosa distinta de la occidental. Tampoco se trata de ofrecer la traducción correcta de la Diferencia. En cambio, hay que explicar al menos un rubro único de esta energía solar, diurna y anímica, la cual impulsa el sistema planetario que alberga al ser humano. Esto es, Tunal se distribuiría —casi equitativamente sin recelo— hacia toda entidad que retoña (mulini) al existir. Acaso, entonces, ratero de Tunal no sólo calificaría al Diablo, su correlato lógico según la tradición cristiana. Kujkul sería todo animal y humano quien —por el hecho mismo de alimentarse— se apropia de una energía anímica ajena para sobrevivir. Quizás…

Esta misma idea de robo anímico se aplica a “Lujluj pal Witzapan, Chamanes de Huitzapan” en (6), cuando la esposa nota la repentina desaparición de su marido vivo. La potencia mágica del Espectro consiste en transportar el cuerpo y alma de un ser humano, quizás para esclavizarlo —obligarlo a trabajar— o deglutirlo luego como cerdo. Sea lo que fuere, Kujkul calificaría por robar cuerpos humanos —cual escuadronero de la Muerte. Tal vez todo personaje que realice la misma acción —secuestrar seres humanos o animales vivos para su uso— merezca el mismo apelativo. A lo peor…

(6)

—¿Tiu titakwa?

—Tes, an niu nikita. Wan kiané kichiwki maya, yultuk kwikak Kujkul, ka yaja ikustuj

—¿Vas, comes?

—No, ahorita voy, lo veo. Y así lo hizo sólo, vivo/acorazonado lo llevó (el) Espectro, (por)que él (es) su gusto.

Para ofrecer un contexto más amplio de la aparición de Kujkul, se transcribe (7) de otro relato chamanístico. Describe las tres pruebas iniciáticas que debe sobrellevar el neófito para obtener el cargo. Como experiencia personal de “don Rodrigo”, acredita un testimonio directo que transmite a los niños. Los tres obstáculos en montar en una tunca a la hora de la gran Luna, subirse a una peña y tirarse, lo cual logra gracias a su ayudante tacuazín, y saltar hacia una poza, cuyo fracaso describe (7). El Espectro representa al guía, quien aconseja y advierte al neófito los peligros que debe encarar antes de investirlo en chamán.

(7)

Ina ka kielpan wetzki tik ne atenhat, ka yawiya katka miki wan tami ne ijiyu. Wan tik ne ejekat kilwijket: “Tes kinekit ma timumachti, lejlenpu!’. Kilwija ne kujkul, yajika tes pal muchi. Ne tay nikinhilwiat: ‘Welit yawit makwil pual pipil mutaluat, pero se nemi tay yawi ajsi, ne ujukséyuk muchi yawit nakak’. Tes mumachtiat, tel… Kunij inak tajtzin Rodrigo: “Naja niknekituya nipatani, pero te welik. Nechilwijket ka tes niu niweli’. axta né ajsik ne tay panuk ka techilwij tajtzin Rodrigo”.

/

Dice que de pecho cayó en la poza, que ya iba, muere (iba a morir) y termina el Ijiyu. Y en el aire le dijeron.

—¡No lo quieren, que aprendas, estúpido!’.

Le dijo el Espectro.

—Por eso no (es) para/de todos.

(Es) lo que les digo.

—Pueden, van (pueden ir) cien niños, corren, pero uno está qué va, llega, los otros todos van, quedan (van a quedarse). No aprenden, pues…

Entonces dijo/relató don Rodrigo.

—Yo lo quería, vuelo (quería volar), pero no fue-posible. Me dijeron que no voy, puedo (no voy a poder). Hasta ahí llegó lo que pasó que nos dijo don Rodrigo.

La verdadera tentación diabólica no consiste en el presunto pacto —advertencia o guía que el Espectro le remite al futuro chamán. En cambio, el acicate demoníaco lo desglosa la traducción de “lujluj” por “brujo; la de “Kujkul”, por “Diablo”. Los términos adquieren una neta connotación negativa y cristiana, ausente en la tradición ancestral e incluso en los textos mismos. Ya I. I. demostró que lo infernal se vincula al trabajo asalariado y al dinero, esto es, a la abstracción monetaria del valor de uso por el valor de cambio. Lo concreto se sustituye en lo teórico.

Sin embargo, ambas nociones las relativizan los seis relatos que compila la sección “Lujluj pal Witzapan, Chamanes de Huitzapan”. Ante todo, la segunda y cuarta narraciones especifican cláusulas esenciales para entender esos términos. No todo chamán es brujo, en el sentido peyorativo del término, ni todo Kujkul encarna al Diablo en persona. (8) ejemplifica una diversidad de acepciones, las cuales se añaden a las antes estipuladas. El contexto más amplio de tales enunciados lo detallan los breves relatos selectos en la sección V.

(8)

a) Inak ne tajtzin Fausto Cortez, pago en tributo:

kaj yawi kixtilia mijmichin katka kipiatuya kimaka tay mas kalán ka ini lujluj

/

quien va, lo saca/quita pescados antes, lo da qué más galán a ese chamán…

b) Ne nantzin María Celia Pérez, transformación en animales y buen chamán (véase sección IV para leer el texto integral):

muchiwat mijmistun, tik miku, tik kuyamer xaxapal… ne lujluj ka yawi yek, ka yawi yek patani…kipiat tajtaketzat iwan ne iabuelo ka tajkutayua, wan kaj te kipia valor, kikwika ne iabuelo…

/

se hacen gata/os, en mico/a, en cerdo cerda-parida…el/la chamán que va, es-bueno/a, que va, es-bueno/a, vuela…tienen, hablan con el abuelo/los ancestros a medianoche, y quien no tiene valor, lo lleva el abuelo/ancestro…

c) Ne tajtzin Fausto Pérez Vásquez, médico de huesos, elección del mejor chamán, petición de pago en tributo, violación:

katka nemituyat miyak, nemituyat ken ne tajtapajtiani tik iyujmiyu, tik itzunkal, tik ijikxi. Inak ne lujluj ikman, pal xiwit 1840, 1850…nemituyat ken ne tajtapajtiani tik iyujmiyu…ken timawiltiat iwan pelota, muchtemuat pal kixtiat kaj mas mumachtijtuk katka. Né kiski Pito Lujo, ka né nemi, itukay katka Akapito, tik nawat kilwiat katka tata, pito, wan lujluj’.

/

antes habían muchos, habían cómo los médicos/curanderos en huesos, en pelo, en pies. Relató el chamán antaño, del año 1840, 1850…habían cómo médicos/curanderos en huesos…cómo jugamos con pelota, se escogen para sacar quien más aprendido era. Ahí salió Pito Lujo, que ahí está, su nombre era Agapito, en náhuat le dicen Tata, Pito y chamán.

ch) Idalia García, amenazas de muerte, transformación en animal, violencia:

“Musta nimetzitas ka metzwikat talpachujtuk… inat ka ajsik muchiwtuk tik se wey kuyamet xaxapal… iwan ne kwajkwawit kimakaket keman ajsik se xaxapal…

/

mañana te veré que te llevan enterrado…dicen que salió (se) hecho en un gran cerdo cerda-parida…con los palos le dieron cuándo llegó una cerda-parida…

d) Ina ne tajtzin Fausto Pérez, asesino, curanderos, rezador y pruebas iniciáticas:

muchiwa axta tamiktiani… Nemi ukseyuk ka tes, uni tapajtiani, uni yawi nejnemi kita ken kipajtia… Wan kiané inak ne tay panuk iwan tajtzin Rodrigo, ka inat ne chantakawmet Wizapan ka kichiwa katka ne rosario:

/

se hace hasta asesino/matador…Hay otro que no, éste (es) curandero, éste va, camina, lo ve cómo lo cura…Y por eso relató lo que pasó con (el) señor Rodrigo, que relatan los paisanos de Huitzapan que hacía el rosario…

e) Ne tajtzin Miguel Ángel García, suciedad y robo del río, buen chamán que vuela, competencia y sino de nacimiento:

Walajket ne lujluj ipal Chiltiupan, walajket ka kinekituyat kwikat uni tuwapan… Yawita katka kwikat, wan ken senpa tilwiat ka nemituyat lujluj ma welit mas nin, kisket ipan, pataniket nusan, nemit katka pajpatanit. Pataniket, inat, wan kinikxajsiket ne lujluj uni ipal Chiltiupan. Né musumaket wan kitapanket ne tejtekumat wan at… axta né ajsik wan ne tuwapan teya waki, pero ne tay kipiatuya katka puliwik. Né kitapanket, ka nemituyat miyak lujluj ma welit katka nin nusan, te ka uni tuwapan sujsul kalanchín yejemet kinekituyat kipiat ka né Xicalapa pal ka né. Nemituyat miyak lujluj ka nin, wan ken nikinhilwiat ka lujluj kiané nesit katka, chijchikitikchichín, kiané munejnepanuat katka lujluj, kiané nesit katka wan nesit katka lujlunchin”.

/

Vinieron los chamanes de Chiltiupan, vinieron que querían, lo llevan este río… Iban ya, lo llevan, y como decimos que habían chamanes, puedan más aquí, salieron su-detrás, volaron también, estaban, revuelan. Volaron, relatan, y los alcanzaron los chamanes esos de Chiltiupan. Ahí se pelearon y lo reventaron los tecomates y agua…hasta ahí llegó y el río ya no (se) seca, pero lo que tenía antes., desapareció. Ahí lo reventaron, que habían muchos chamanes (en) aquí, que puedan antes aquí también, no en este río muy hermoso, ello/as querían, lo tienen en ahí Xicalapa para que (está) ahí. Habían muchos chamanes en aquí, y cómo les digo que chamanes por eso nacían, chiquitillos, por eso se engendraban/andar-pasaban chamanes, por eso nacían y nacían chamanito/as.

Se anotan las múltiples prácticas disímiles que se agrupa bajo una misma rúbrica de “lujluj”. En primer lugar, (8a) anota la amenaza y la exigencia de un pago en tributo o extorsión, la cual la reitera (8c). Esta maña se contrapone al buen chamán en (8b) cuyo vuelo lo define como tal. Esta misma acción bienhechora la ejercen quienes rezan y curan en (8e). Además se describen torneos y juegos, casi olímpicos, entre chamanes, al igual que las tres pruebas necesarias para convertirse en chamán de prestigio.

Por último, se anota que el presunto “Diablo” —según la traducción del libro— en náhuat se usa un préstamo castellano que remite a la tercera generación. Parecería que la historia como deuda no motiva investigación libresca, sino el contacto directo con los antepasados difuntos, quienes perviven en el inframundo (8b). Tal cual lo explica Derrida, nada demuestra más la genealogía platónica del Espectro (Phantasmata) que su vínculo directo con “las figuras de las almas de los muertos”. En la tradición náhuat, se trata de “ne iabuelo; el abuelo, los ancestros”, emblema de la ascendencia y, por tanto, de la historia como enlace entre los vivos y los muertos.

La siguiente aparición del espectro se vincula con Nanahuatzin en (9). El marido invoca la presencia divina o, en cambio, la de su contraparte el Espectro para que mujer chamán, lujlan, recobre la figura original. Colindante de una perspectiva cristiana, el Fantasma adquiere un sentido casi estricto de “Diablo”.

(9)

(a)

Asu ipanpa Tuteku u ipanpa ne kujkul ma kinaka kiané, ma kinaka kiané; pero asu ipanpa Tuteku, ma muchiwa siwat.

/

Si es por Nuestro Padre o es por el Espectro que lo quede así, que lo quede así; pero si es por Dios, que se haga mujer.

Esta correlación parece extraña al relato mítico ancestral, cuanto que de esa mujer nacen los Nanahuatzin-Tepehuas, divinidades máximas quienes dispensan las lluvias y, por tanto, las cosechas. Si Ellos nacen de “ne siwat muchiwki tzuntekumat, la mujer (que) se hizo calavera/punta-de-tecomate”, no valida esa filiación diabólica. Al igual que el grano a sembrar —-xinach, -tuka— la vida proviene de un sitio cavernoso, cuyo origen en el subsuelo evoca lo infernal, esto es, los estratos inferiores del cuerpo humano y terrestre. De hecho, lo inferior no sólo evoca el nacimiento que brota de una cueva, sino también la nutrición. El bocado ingresa por una abertura superior, hasta descender al mundo subterráneo.

Para entender las hondas implicaciones de la mito-poética náhuat, basta citar (10). Al omitir el inicio del enunciado —“yawi kan titukat ne mijmikini, (ella) va donde enterramos los muertos”— el mismo relato asegura el carácter depredador de todo ser humano. Tal cual lo estipuló I. I., la práctica alimenticia carnívora resulta sinónima de canibalismo y de opresión, por lo cual calificaría a todo comensal de Lujluj/Lujlan, chamán nocivo que ingiere energía anímica ajena para sobrevivir. Al cabo, en su sentido estricto, (10) podría anunciar la entrada a todo restaurante, incluso a uno de lujo, el cual sirve carne animal de consumo.

(10)

kikwa mikini tuwan

(lo) come (el) muerto con nosotros

Esta misma referencia al chamanismo la vuelve explícita la sección “Kan tamutiat wan ne ujustut kan kitajtanit dajdatka katka, donde asustan con/y las cuevas donde solicitan cosas/algo antes”. Esos textos despliegan una geografía, literalmente, una escritura (graphos) de la tierra (geo), desde la perspectiva vivencial de los pobladores. El terruño se halla marcado por la presencia de los ancestros. La historia la escribe el acontecer mismo, el cual hace de la co-marca una biblioteca documental que guarda el archivo de la memoria histórica.

(11)

Wan ne pipil ka kiski yultuk yawi katkat se wey lujlun. Pero keman panutuk ne tujtunal piliwik muchi uni ka ne pila muixtapachu. Nemi ixpachujtuk, inat ka kinekituyat kitamiat. Anka kía, maya ixtapachujtuk ukseyuk lujlujmet pal uksé tal. Kenha ka ne tet ka nemi tik Ne Sabana: kan kitalij ne imey ikujkul.

/

Y el niño que salió vivo/acorazonado iba/va, era un gran chamán. Pero cuando ha sucedido los días, desapareció todo eso, que la pila (se) embrocó/volteó. Está embrocada/volteada, dicen que (lo) querían, (lo) terminan. Quizás sí, sólo embrocada/volteada (por) otros chamanes de otra tierra. Igual que la piedra que está en la Sabana: donde la asentó la mano del Espectro.

Las pozas, piedras, ríos, etc. están grabadas por la presencia humana que transcurre en ese territorio. Pergamino de la acción histórica, los testimonios descifran en “ne ustut Ijtixi” —enlace el Arco y la Poza— un sitio de iniciación chamanística, al igual que de conversión sacramental.

La última aparición de Kujkul se relaciona con la llegada de las nefastas Chamanes Huracaneras. En el fragmento transcrito en la sección V, la testimoniante establece una correlación directa entre la Cruz del “yey tunal pal achtu metzti xupan, tres día/sol de primer mes/luna (de) invierno” —en ceniza, ante la casa— y el freno a la entrada de “sejse sijsiwatket inwan intajkwil, unas mujeres con su trenza”.

En síntesis, el concepto de Kujkul denota una gama casi tan amplia como la de Lujlun/Lujlan —“chamán”—. Si este último oscila del extorsionador y asesino al volador y defensor de la comunidad, el Espectro también varía en su significación. De opresor, ladrón de almas, guía iniciático de chamanes, también se equipara al carácter demoníaco que, al presente denotan a ciertos mitos náhuat. Por último, el fantasma también evoca a los ancestros bajo un término prestado del castellano: el abuelo. Mientras la práctica ancestral identifica la obtención de la riqueza al descenso del grano bajo tierra —para brotar y florecer— esta siembra en entierro no implica lo infernal. Por lo contrario, de regresar al inicio, lo satánico deriva de la búsqueda de trabajo asalariado y del dinero, sustituto de todo objeto práctico vuelto mercancía. (continuará)

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