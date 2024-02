Observadores internacionales se preparan para los próximos comicios

Gloria Silvia Orellana

Brenda Pfahnl, abogada de los Estados Unidos, forma parte del contingente de una misión de observadores internacionales del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), quienes estarán delegados en varios distritos y departamentos del país, en las elecciones de este domingo 4 de febrero.

“Vamos a estar a la hora que abren los centros de votación y observaremos durante todo el día y nos quedaremos hasta la noche que culmine el proceso, luego, se hará un informe”, manifestó.

“En Estados Unidos soy una abogada de inmigración y muchos de mis clientes son salvadoreños y centroamericanos. Es por esto que tengo interés en el proceso y he participado muchas veces, en años anteriores”, acotó Pfahnl.

El Centro de Intercambio y Solidaridad realizó una jornada de capacitación de la misión de observadores internacionales del CIS, con el apoyo del magistrado Julio Olivo, del Tribunal Supremo Electoral, quien les informó sobre varios temas electorales y sus procesos.

Leslie Schutlz , directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) en El Salvador, explicó que esta es la 15a. Misión de Observadores Internacionales del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), y han estado presentes desde la primera elección luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

“Tenemos 56 observadores en El Salvador, pero también organizamos una misión de observadores de 46 personas para observar el voto en el exterior en los centros de votación instalados en los Estados Unidos. Nos inscribimos con facilidad y nos ha otorgado todas las credenciales como observadores internacionales de nuestra misión”, informó.

“Así que estaremos en 9 distritos que antes fueron municipios y vamos a 5 departamentos y en los Estados Unidos cubriremos más centros de votación en las ciudades de Boston, Nueva York, Washington D.C., Virginia, Charlotte, Carolina del Norte, El Paso y McAllen en Texas, Colorado, San Francisco, Los Angeles, Seattle, entre otras ciudades”, sostuvo Shultz.

En cuanto al trabajo que realizarán como observadores, Shultz agregó, que la misión hará una verificación de todo lo que ocurra durante el proceso de apertura de centros de votación, la votación, el cierre de la votación y el recuento de votos.

“Vamos a observar y escuchar sin interferir en el proceso, siendo neutrales y objetivos, posterior a esto recabaremos todos los informes de nuestros observadores y presentaremos una valoración preliminar de estos comicios, el próximo martes en conferencia a la prensa, y será dentro de un mes más tarde que daremos un informe completo al Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, explicó.

“Esto significa que el documento contará también con observaciones, y algunas recomendaciones del proceso electoral que forma parte de la misión de observadores”, sostuvo Shultz.

Sobre los observadores, añadió la presidenta del CIS, se han dividido en grupos de observadores que están en el país desde noviembre del año pasado, que son observadores de largo plazo. Mientras, otro grupo vino el pasado enero y otros arribaron el pasado martes 30 de enero.

“Si vamos a hacer observaciones preliminares que es parte del Reglamento de Observadores y después tenemos 60 días para emitir un informe más detallado, pero vamos a compartir las observaciones preliminares el día martes 5 de febrero con la prensa nacional e internacional”, acotó Shultz.

El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) no sólo participa en misiones de observadores desde su nacimiento, luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, sino que trabaja en el país promoviendo el respeto a los derechos humanos y la participación democrática. Trabajo que ha evolucionado en otras facetas del fortalecimiento de las comunidades, el empoderamiento de liderazgos de mujeres y el apoyo al desarrollo social.

“El CIS tiene actualmente programas de becas, programas de liderazgos, empoderamiento de las mujeres y microempresas, un proyecto de agua limpia y medio ambiente. Otro proyecto de construcción de comunidad y viviendas y el intercambio de inglés a español, con clases en línea y presenciales, así como artesanías solidarias y claro la observación electoral desde la firma de los Acuerdos de Paz”, expuso Shutz.

Mientras, el magistrado del TSE, Julio Olivo, habló con los integrantes de la misión de observadores sobre el voto en el extranjero, para plantear elementos útiles en el momento que realicen su análisis posterior al proceso electoral.

El magistrado Olivo mencionó sobre la “Ley Especial de Voto en el Extranjero”, que esta suprime la vigilancia de los partidos políticos en la mesa de votación, un hecho que consideró una “debilidad” sobre el proceso electoral.

El magistrado comentó que un partido político pidió al TSE la asignación de algunos vigilantes en cada uno de los 81 centros de votación en el extranjero, pero le fue denegado por 4 votos del Tribunal Supremo Electoral.

“Otro elemento que he señalado como debilidad es precisamente el hecho que nos va a traer una diferencia de votos en el departamento de San Salvador, es que la ley contempla que los votos que se emitan con pasaporte vencido y los votos que se emitan por internet van a sumarse al departamento de San Salvador”, explicó Olivo.

Olivo señaló que el departamento de San Salvador aporta más del 30% de la elección nacional y esa figura de la Ley del Voto en el Extranjero traería una desproporción en la votación del departamento de San Salvador que tiene 16 escaños, que es la mayoría a escala nacional concentrada en San Salvador.

En cuanto al “voto electrónico” , el magistrado señaló que lo considera un “error” de la ley, por muchos antecedentes en todas partes del mundo en donde ha “generado desconfianza”.

“Hablé con el Tribunal Electoral Alemán, sobre la decisión de ellos de declarar inconstitucional el voto electrónico para su país, que lo hicieron precisamente porque el voto tiene un carácter público y cualquier ciudadano sin conocimientos informáticos tiene que saber que sucedió con su voto”, afirmó.

“Tenemos casos como en los Estados Unidos, también, sobre el voto cruzado en el caso de la Florida, que se complicó en esa elección entre Al Gore y Bush hijo, que la gente puchaba el botón que marcaba al partido demócrata y salía marcado el republicano”, comentó.

Igualmente, consideró que otro problema complejo del voto electrónico es la prueba de vida, una medida que debe ejecutarse para que una persona no suplante a otra.

“El TSE contrató a una empresa que tiene mucho prestigio internacional, pero yo no voté por ella, no porque no confiara en ella, sino que no hubo una libre competencia aunque tenga prestigio mundial. Pero si voté por la empresa de auditoría porque ese proceso dará la garantía que cada voto emitido por internet ha sido legal y legítimio”, reiteró Olivo.