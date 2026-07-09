Prensa argentina califica victoria de selección como “remontada épica” ante Egipto

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BUENOS AIRES/Xinhua

Los principales periódicos argentinos destacaron este miércoles el triunfo del seleccionado nacional de fútbol ante el conjunto de Egipto y calificaron la victoria como «remontada épica», en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

«Cuando todo parecía perdido, el orgullo argentino lo dio vuelta», tituló en su portada el diario «Clarín», que ilustró con una foto al jugador Lionel Messi cuando fue lanzado a lo alto por sus compañeros.

El periódico agregó que del 2-0 contra la selección de Egipto cuando faltaban 11 minutos, se pasó a «un triunfo épico» de 3-2 con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández.

El partido correspondió a los octavos de final de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), desarrollado en la ciudad estadounidense de Atlanta, donde el combinado africano se adelantó en el marcador con tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.

En tanto, el diario «La Nación» sintetizó «Remontada épica», también con una imagen de Messi en el aire cuando los jugadores lo arrojan hacia arriba, al resaltar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo «mucho carácter» para ganar sobre el final.

A su vez, el diario deportivo «Olé» resumió «Faragónico» y señaló que la selección argentina «jugó con el corazón», en una «histórica remontada», pues en apenas 13 minutos, el campeón del mundo dio vuelta ante Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

En cuartos de final, el conjunto «albiceleste» enfrentará el próximo 11 de julio en la ciudad estadounidense de Kansas al conjunto de Suiza, que eliminó a Colombia 4-3 en penales.

Los sudamericanos han conquistado tres títulos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

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