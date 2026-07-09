Fuerzas de EEUU atacan Irán por segundo día consecutivo

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WASHINGTON/Xinhua

Las fuerzas de Estados Unidos atacaron este miércoles Irán por segundo día consecutivo con el fin de «degradar» la capacidad iraní de «amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», dijo el Comando Central estadounidense.

Estados Unidos «responsabiliza a Irán de la reciente e injustificada agresión contra la navegación comercial y tripulaciones civiles que navegaban libremente por esta vital vía marítima internacional», dijo el comando en una publicación en X.

Más de 20 navíos de guerra de la Armada estadounidense patrullaban hoy las aguas en todo Medio Oriente, informó el comando en una publicación previa.

La acción tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera horas antes en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara que el ejército de su país probablemente atacaría Irán de nuevo.

«Haré una pequeña advertencia: Vamos a atacarlos con dureza esta noche», indicó Trump, pero agregó que no esperaba un conflicto total con Irán.

Después de las advertencias de Trump en la cumbre, Press TV de Irán, que citó a una fuente informada, reportó que el país cerrará el estrecho de Ormuz y atacará el doble de objetivos ante cualquier nueva ofensiva de Estados Unidos.

Los acontecimientos tuvieron lugar en medio de los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán desde la noche del martes hasta el miércoles, lo que constituye una nueva ronda de escalada del conflicto.

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