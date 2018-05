“POR ALGO SERÁ” que Jeancarlos y Joy están juntos

Compartir ! tweet





Jencarlos presenta su nuevo sencillo “POR ALGO SERÁ” junto a la talentosa Joy.

“Por Algo Será” fusiona el contagioso ritmo de Jencarlos con la romántica y seductora voz de Joy, ambos autores del tema, en conjunto con la nueva promesa del género urbano Jhay Cortez y producido por el ganador de Grammy Haze (Fino como el Haze). “Por Algo Será” está disponible desde el 27 de abril.

Jeancarlos Canela Talento nato

Jencarlos Canela nació en Miami, Florida EE. UU., es hijo de padres cubanos. Jencarlos se graduó con honores en la New World School of the Arts, en Miami Bay, Florida, en 2006. Tiene tres hermanos llamados Erick, Annette y Jason Canela.

Comenzó su carrera musical a los 12 años, en la banda de Miami Boom Boom Pop. En el año 2002 empezó a grabar canciones como solista. Actuó en las ceremonias de Miss Mundo 2004 y Miss Mundo 2005. En el año 2006 fue escogido para protagonizar un comercial televisivo de Ford.

En 2013 firmó un contrato exclusivo con Universal Music Latino, empresa con la cual lanzó su tercera producción discográfica en 2014.

Canela hizo su debut como actor como Alfredo Torres en la telenovela Pecados ajenos de Telemundo, en el que colaboró con la cantante dominicana Cristal Marie para crear el tema musical de la telenovela.

Entre 2008 y 2009 participó en la telenovela Doña Bárbara; en 2009 y en 2010 protagoniza Más sabe el diablo al lado de Gaby Espino y Miguel Varoni.

En 2011 vuelve a protagonizar bajo la producción de Telemundo Mi corazón insiste al lado de Carmen Villalobos y Ana Layevska.

En 2013 protagoniza la telenovela Pasión prohibida, bajo la producción de Telemundo, junto a Mónica Spear y Rebecca Jones.

Joy una voz de ángel

Joy con la ayuda de su hermano Jesse Huerta crean su primera canción bajo el título de Llegaste tú. Perciben entonces que tenían dotes musicales, desde el año 2001 se deciden por escribir varias canciones y salieron a tocar las puertas del mundo musical. Es así que forman el dueto Jesse & Joy,donde Joy es la Voz principal y a su vez toca muy bien la Guitarra. A la par que incrementaban su repertorio enviaban sus acordes a distintas compañías a la espera que les dieran la oportunidad.

Acerca de Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) es la compañía de música líder en el mundo, con vastas operaciones en grabación, edición, comercialización, y contenido audiovisual en más de 60 países. Ofreciendo un amplio catálogo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas para producir y distribuir la música más aclamada y con mayor éxito comercial en el mundo. Comprometidos con el arte, innovación, y emprendimiento, UMG vela el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios para ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y así crear experiencias nuevas para los seguidores de la música.

