Poesía

de Rafael Alberti

Sobre la luna inmóvil de un espejo,

celebra una redonda cofradía

de verdes pinos, tintos de oro viejo,

la transfiguración del rey del día.

La plata blanda, ayuna del reflejo,

muere ya. Del cristal –lámina fría–

dice la voz del vaho en agonía:

—Doró mi lengua el sol,

¿de qué me quejo?

La puertas del ocaso, ya cerradas,

tapina de luto el campo. Negros perros,

a lo que nadie sabe, ocultos, gritan.

Decapitando sueños, fatigadas,

sobre el túmulo alto de los cerros

las estrellas del valle se marchitan.

Canto, río, con tus aguas

Canto, río, con tus aguas:

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no lloran.

Yo nunca seré de piedra.

Lloraré cuando haga falta.

Lloraré cuando haga falta.

Lloraré cuando haga falta.

Canto, río, con tus aguas:

De piedra, los que no gritan.

De piedra, los que no ríen.

De piedra, los que no cantan.

Yo nunca seré de piedra.

Gritaré cuando haga falta.

Reiré cuando haga falta.

Cantaré cuando haga falta.

Canto, río, con tus aguas:

Espada, como tú, rio.

Como tú también, espada.

También, como tú, yo, espada.

Espada, como tú, río,

blandiendo al son de tus aguas:

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no gritan.

De piedra, los que no ríen.

De piedra, los que no cantan.

El niño de la palma