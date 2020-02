Poemas de Roberto Palencia

He platicado

con la luna

Un arco iris en tu mirada

Fundamenta cada aliento

De tu nombre.

He platicado con la luna

En el espejo de mis sueños.

Luciérnagas aligeran el camino…

Centellan las letras

Y el acento de tu voz.

Un mundo pequeño

Donde incide

Sólo el sí de tus dedos…

Platicando con el duende

Del trébol de nuestro acierto.

Noches inmensas

Tan inmensas

Látigos del olvido

Despiertan mi conciencia…

Me paro en el tiempo

Existiendo

Sólo el eco de un beso.

El ciego

Dando golpes y con el tacto

Agradecido, busca la luz el ciego

Ante la gente sensorial…

La que dice ver…

La sombra del ciego

Tiene la luz del que dice ver…

El bastón expande la música a las piedras

A las paredes, al mundo externo.

Los golpes del ciego

Son visiones en la conciencia del que ve…

Predice hecatombes,

Predice neurosis de la gente

Que se pierden en las sombras…

De los que ocultan en las pupilas del pasado,

Las metas ocultas.

El ciego enseña en el andar lento,

El golpe exacto…

El tropiezo que no se pierde.

El golpe exacto del ciego

Llega donde esta la verdad

Lucha por llegar!!!

La tarde no es la misma

He llegado al lugar donde nació el corazón,

El mismo que surgió con tu mirada.

Te he buscado y allí está la misma banca,

Hoy con nuestras sombras

Y ha crecido la hierba,

Las flores en tu ausencia..

La tarde…la tarde no es la misma…

Sin tu fragancia..sin tu risa…

La gente circula no más son fantasmas;

Porque cada esquina

Esconde tu boca, tu alma,

Tu figura, tu presencia.

Vago y me pierdo en el recuerdo

Y allí estás mirándome,

Mirándonos como dos niños con sus risas locas…

Ese silencio que se esconde

Y grita hasta en las piedras.

Pienso en las muchas tardes con nuestros amigos,

Ellos que fueron cómplices de este amor fortuito,

Donde robaba:

Cada pétalo de tus palabras,

Cada pétalo de tus sueños…

Sabíamos que nuestras almas

Se enlazaban, se mezclaban…

Hoy tú no estás y me lanzo

A recorrer caminos como ríos…

Busco tu mirada, y se que tú buscas tu alma…

Pero ya no está contigo…

Porque se fue a otro mundo…

Al reino del amor, con la mía!!!