PNC detiene a ex ministra de Salud y viceministra de Educación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un texto escrito por la ex Ministra de Salud, Violeta Menjívar, y difundido en redes sociales alertó la tarde de este jueves sobre su captura, y más tarde también se conoció de la captura de la ex viceministra de Educación Erlinda Handal.

La captura se llevó se realizó en la cercanía de la vivienda de la exfuncionaria, y fue llevada a la Unidad de Delitos Especiales de la PNC por la funeraria de la Fuerza Armada.

“La policía me ha detenido y me llevan por el estadio por la avenida olímpica, prácticamente me estaban esperando cerca de la casa, no se ha que me llevan”, fue el mensaje que envió Menjívar al ser capturada.

También se conoció que Erlinda Handal, ex ministra de Educación, habría sido detenida. Ambas sin ninguna explicación hasta el momento.

Sobre las causas de la detención se desconocen, sin embargo, la ex diputada Nidia Díaz del FMLN, partido del cual fueron funcionarias ambas capturadas, dijo que a inicio de la gestión de Nayib Bukele, se puso una demanda contra ellas por parte del Ministerio de Salud, sin conocerse mayores detalles.