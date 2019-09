Pieza del mes MUNA

El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán exhibe como Pieza del Mes un vaso de cerámica negra decorada, la cual pertenece a la Colección Nacional de Arqueología resguardada en el museo.

Según investigaciones del arqueólogo Roberto Gallardo, este vaso tiene una representación muy compleja y simbólica elaborada en bajo relieve.

Entre sus características destaca en la parte exterior superior, una banda con glifos y motivos que probablemente describen la escena central, que presenta a un gobernante o personaje de la élite en posición sedente realizando tres actividades diferentes; se infiere que son personajes importantes por el tocado y atuendos complejos, muy propios de una escena maya.

El ejemplar resulta muy particular para el extremo sureste de Mesoamérica y pertenece al periodo clásico tardío (600–900 d. C).

“Es una vasija única en el Museo Nacional de Antropología” explicó Gallardo, quien confirma que la particularidad de la pieza radica en que el tipo de cerámica no es común para el periodo al que la pieza pertenece.

El investigador confirma que la cerámica con esta tonalidad oscura se obtenía de dos formas: mediante tintes o con arcilla de color negro. En el caso de la Pieza del Mes, la cerámica provino de arcilla cuyo color natural era negro.

El MUNA esta abierto de martes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; viernes y sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada general al museo es de US$1.00 para nacionales y centroamericanos, y US$3.00 para otras nacionalidades. Niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 disponen de entrada gratuita.

Miércoles, jueves y viernes los estudiantes del sector público de educación disponen de entrada libre, programando su recorrido con anticipación al correo [email protected]