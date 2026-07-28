Piden al Hospital de la Mujer que aclare información médica de Ruth López

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Redacción Nacionales

Diario Co Latino

Organizaciones civiles presentaron una carta al director del Hospital Nacional de La Mujer, María Isabel Rodríguez donde solicitan que entreguen los resultados de los exámenes realizados a la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López.

La abogada y defensora de derechos humanos fue detenida en mayo de 2025, acusada, primeramente, de peculado de dinero, luego de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta el momento, no se ha desarrollado la audiencia luego de más de un año. En mayo de este año, se conoció que López fue trasladada e internada en el Hospital de la Mujer para eliminar nódulos de los que se desconoce si son malignos.

Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), destacó que ya pasaron dos meses de esa intervención, “tiempo suficiente para tener los resultados”.

Hasta el momento, se desconoce la condición de salud, lo que ha generado una grave situación de incertidumbre y angustia, “vulnerando el derecho de la familia a estar informada y a acompañarla en este tipo de procedimientos médicos. Por lo anteriormente expuesto y en solidaridad con la familia”.

Por lo que, le han solicitado otorgar la información detallada sobre la condición actual de Ruth Eleonora López Alfaro, el tratamiento realizado, sus resultados y el consentimiento otorgado. Asimismo, pidieron que se le facilite la documentación clínica necesaria para garantizar su adecuado seguimiento”.

Las organizaciones enfatizaron que además, se estarían violentado las Reglas Nelson Mandela, las cuales, establecen que la información médica, está por encima de las autoridades carcelarias.

Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista, señaló que el Gobierno con el régimen golpea significativamente a las mujeres “aunque su discurso sea diferente”.

Como organizaciones unidas han denunciado a nivel nacional e internacional que Ruth López no solo es víctima de un encarcelamiento “injusto y de persecución por sus ideas”, sino que, además, está siendo “sometida a tortura y a trato cruel e inhumano”.

Por ello, exigió que a la familia se le entregue la información y que se le brinde el derecho a la salud.

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