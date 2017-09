PDDH a favor de un salario digno y equitativo

@SilviaCoLatino

“Creo que debe haber un pacto real y sincero de la empresa privada y clase trabajadora y un análisis profundo sobre la Canasta Básica y el aporte social de los y las trabajadoras”, dijo la Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en relación al tema del aumento salarial, durante la presentación de su balance de trabajo de los últimos tres meses del año.

La tutelar de los derechos de la población salvadoreña consideró que el aumento salarial era una deuda impostergable para la realidad que viven miles de familias salvadoreñas, donde la empresa privada tiene una oportunidad de conciliar y crear un nuevo pacto sobre este tema.

“El aumento al salario mínimo no contó con la participación de la parte empresarial que refleja la falta de diálogo y la capacidad de resolver los problemas creo que se debe dar un manejo integral de tal forma, que no salgan afectada la clase trabajadora y el empresario que aduce que no habrá mayor inversión y despidos, que es el argumento que utilizan para amenazar a la clase trabajadora”, dijo.

En cuanto a las acciones de protección la Procuradora de Guevara comentó que la inseguridad ciudadana es una parte sensible, que aún debe ser trabajada a fondo por el gobierno y otras instituciones de la vida pública, al considerar que el el país tiene un índice alto en violencia entre aquellas naciones que no viven un conflicto interno.

“Es preocupante la muerte de muchas personas a causa de la violencia o que han tenido que desplazarse del lugar de residencia o salir del país, porque les vulnera otros derechos como la educación, salud, vivienda, empleo y el proyecto de vida digna”, afirmó.

Asimismo, consideró alarmante la violencia contra las niñas y adolescentes que son agredidas física, verbal y sexualmente lo que consideró preocupante a partir, que es en el seno familiar donde ocurren la mayoría de agresiones.

“En una realidad como la actual buena cantidad de niños y niñas salvadoreñas viven la cotidianidad de la violencia, cuando son sus propios padres o familiares quienes están cometiendo delitos y otros sufren el acoso de miembros de pandillas que buscan incorporarlos para hacerlos delinquir; pero también está el embarazo adolescente donde diariamente son 69 niñas son abusadas sexualmente”, acotó.

La funcionaria también mencionó la necesidad de trabajar en materia de “reparación” para las víctimas del pasado del conflicto armado, en consonancia de la próxima celebración del 25 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, cuyos logros obtenidos por la ONU dieron la vuelta al mundo.