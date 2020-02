PDDH afirma que no existen condiciones constitucionales para la insurrección

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Afirmó que el llamado a la insurrección del pueblo hecho por el presidente de la República, Nayib Bukele, no cuenta con las condiciones constitucionales para su ejercicio, además llamó al mandatario a no promover la vulnerabilidad social.

El titular de la PDDH externó que la consideración del mandatario salvadoreño de que la no asistencia de los diputados a la sesión plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros rompe el orden constitucional, no es válida ya que para que esto suceda deben ocurrir graves violaciones a derechos humanos, cambio de forma de gobierno o sistema político.

“El hecho de que los señores diputados de la Asamblea Legislativa hayan aprobado no realizar la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros no constituye grave violación a derechos humanos, no se cambia el sistema político ni de gobierno, por tanto, es grave, temerario e irresponsable que se llame a la insurrección”, dijo Tobar.

El procurador destacó que la aprobación de la autorización del préstamo por $109 millones para la ejecución de la fase III del Plan Control Territorial no es razón válida para la convocatoria del Consejo de Ministros y mucho menos para el llamado a la insurrección hecho por el presidente Bukele.

En el mismo sentido, Tobar informó que la semana pasada solicitó al Ministro de Justicia y Seguridad una copia del Plan Control Territorial con el propósito de estudiarlo, pero a la fecha no recibió respuesta alguna del funcionario.

Cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de una visita al país efectuada en diciembre del año pasado recomendó al Ejecutivo publicitar el Plan Control Territorial, acción que no se ha cumplido a pesar de que ya se desarrolla la segunda etapa de dicho plan.

Respecto a la urgencia que el gobierno da a la autorización del endeudamiento para la fase III del plan, la PDDH consideró que la situación no constituye un elemento extraordinario ya que las estadísticas oficiales se registra una considerable reducción en materia de homicidios, extorsiones, desapariciones, desplazamiento forzado entre otros.

“Como procurador advierto que ese llamado a la insurrección en ausencia total de condiciones constitucionales para ello puede llevar a este país a una confrontación más radical que la ya existente”, sentenció Tobar.

El titular de la PDDH consideró que la situación que se desarrolló desde el viernes pasado despierta sospechas de que se busca crear condiciones parecidas a las ocurridas en Sudamérica, donde la conflictividad social llegó a derrumbar parlamentos cuando estos no fueron anuentes a las iniciativas de ley del Ejecutivo con la finalidad de instaurar uno afín.

La PDDH finalmente advirtió a todos los ministros, directores y presidentes de instituciones autónomas que se abstengan de manipular a sus empleados para que asistan de manera coaccionada a la concentración convocada por el presidente de la República, pues constituye violación al derecho a la estabilidad laboral y libre asociación consignadas en la Constitución de la República.