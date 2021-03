Parroquia El Calvario suspende procesiones de Semana Santa 2021

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Por segundo año consecutivo debido a la pandemia del COVID-19 y para evitar aglomeraciones de feligreses, la parroquia El Calvario, en el centro capitalino no llevará a cabo ninguna procesión de Semana Santa, todas las actividades serán al interior del templo, al ser una las iglesias más concurridas en esta época por cientos de devotos, esto podría generar un aumento en los casos de la enfermedad.

Aunque el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas indicó que las procesiones en la Semana Mayor podrían desarrollarse con un número reducido de personas, en el caso del centro histórico de San Salvador no es posible, ya que las actividades son totalmente peculiares a las de los pueblos, cantones y villas del país, al ser visitado por una gran cantidad de feligreses.

“Las procesiones posiblemente sean modificadas, se podrá llevar la imagen acompañada de muy pocos feligreses, pero al ir pasando por sus casas, las personas le esperan, se hincan y piden la bendición, en el vía crucis posiblemente acompañen al Señor unas diez personas, pero en cada estación estarán los vecinos, los demás lo ven pasar y se unen desde sus casas. No queremos que vaya la gran cantidad de personas para no correr el riesgo de contagio, primero Dios el próximo año celebraremos la Semana Santa como siempre lo hemos hecho, pero ahora tenemos que hacerlo guardando las restricciones para salvaguardar y cuidar la salud de todos”, enfatizó Escobar Alas.

Para este Domingo, por razones de seguridad se omitirá la tradicional procesión de ramos, pero sí habrá misa y bendición de palmas, así en la Iglesia El Calvario, de San Salvador, está programada la solemne eucaristía a las 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 4:00 p.m.; guardando todas las medidas de seguridad sanitaria y con una asistencia restringida, quienes no puedan asistir al templo tendrán la opción de sintonizar la actividad a través de las redes sociales de la parroquia.

La Asociación Vía Crucis, de la parroquia El Calvario, anunció que con estricto apego a las directrices del arzobispo y el párroco, el Jueves Santo no habrá la tradicional procesión del Silencio, las actividades iniciarán a las 8:30 de la mañana con la exposición de Jesús Cautivo y el recibimiento de personas que ofrecen algún tipo de penitencia; a las 4:00 p.m. será la Cena del Señor y seguidamente la adoración eucarística. El templo se cerrará a las 6:30 p.m.

El Viernes Santo no se desarrollará el vía crucis como todos los años en la calle de la Amargura, sino a las 9:30 a.m. será al interior del templo, la Iglesia se cerrará a las 11:30 a.m.; para las 3:00 p.m. están programados los oficios de la pasión, y no habrá procesión del Santo Entierro, por ser uno de los cortejos procesionales con mayor afluencia de personas.

El Sábado Santo tampoco se llevará a cabo la procesión de la Soledad, pero a las 2:00 p.m. será una hora de contemplación y consuelo con la Virgen de la Soledad, a las 4 de la tarde iniciará la liturgia pascual, para celebrar la resurrección del Señor. En todos los actos de la Semana Santa se cumplirán las medidas sanitarias, como toma de temperatura, uso de mascarilla y alcohol gel, distanciamiento físico, tampoco podrá asistir una gran cantidad de personas como tradicionalmente.

En esta Semana Santa se pedirá de un modo especial por todos los que han muerto y enfermos a causa de la pandemia, celebrando todos con fe el misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús.