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Paraguay hace historia y elimina a Alemania del Mundial en penales 

Redacción Nacionales 29 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Paraguay hace historia y elimina a Alemania del Mundial en penales  239 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Paraguay escribió una página dorada en la historia del fútbol guaraní al eliminar en la tanda de penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y alcanzar, en su primera participación mundialista en 16 años, los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras empatar 1-1 con Alemania, con goles de Julio Enciso para los sudamericanos y de Kai Havertz para el cuadro teutón, los dirigidos por Gustavo Alfaro resolvieron con carácter su clasificación a los octavos de final desde los once pasos.

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