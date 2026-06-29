Paraguay hace historia y elimina a Alemania del Mundial en penales

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Paraguay escribió una página dorada en la historia del fútbol guaraní al eliminar en la tanda de penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y alcanzar, en su primera participación mundialista en 16 años, los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras empatar 1-1 con Alemania, con goles de Julio Enciso para los sudamericanos y de Kai Havertz para el cuadro teutón, los dirigidos por Gustavo Alfaro resolvieron con carácter su clasificación a los octavos de final desde los once pasos.

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