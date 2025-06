Paradero de Enrique Anaya es desconocido, denuncia el abogado defensor

Samuel Amaya

El paradero del abogado y crítico del Gobierno, Enrique Anaya, es desconocido, informó su abogado defensor tras llegar en horas del mediodía de este domingo a la Dirección Central de Investigaciones en San Salvador.

Fue al mediodía de este domingo que la Policía Nacional Civil informó al abogado Jaime Quintanilla que su defendido, Enrique Anaya, no estaba en la Dirección Central de Investigaciones de la calle El Progreso de San Salvador y que desconocen su paradero.

“Estamos peor porque ayer (sábado) aquí estaba y ahora me apersono para saber de su estado y no podemos en vista de que no sabemos dónde está detenido. Me dice que ellos (agentes de la PNC) solamente lo recibieron, pero aquí no es un lugar de bartolinas para tener personas, por lo tanto, él (agente de la PNC) no sabe dónde está”, comentó Quintanilla.

Quintanilla confirmó que su defendido estuvo detenido en la Dirección Central de Investigaciones, ya que, incluso, se le llevó su medicamento, “que es una de las cosas que más le estamos solicitando a las autoridades por el estado de salud de Enrique, porque padece de una enfermedad crónica que requiere medicamento permanente”.

“Se trajo el medicamento con receta médica y eso es lo que nos preocupa más ahorita, y eso es lo que yo quería verificar. Más que una defensa técnica es ver su estado de salud, que es lo que más preocupa a la familia. Pero ahora estamos casi en el aire, peor que al inicio, porque no sabemos a dónde está detenido”. agregó Quintanilla.

En horas de la noche del sábado, la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil hicieron allanamiento a cuatro inmuebles propiedad de Anaya y de familia. Las autoridades se habrían llevado documentos incluso que no tenían nada que ver con Anaya. El abogado defensor informó que también hicieron un allanamiento en la vivienda de la hija de Anaya que fue en la que fue donde lo detuvieron.

El Salvador ha entrado a una etapa peligrosa: COFAPPES

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) expresó su preocupación e indignación por la detención “arbitraria” de Enrique Anaya, uno de los constitucionalistas “más destacados de El Salvador, que ha tenido la valentía de denunciar la reelección ilegal de Bukele y la concentración descarada de los tres poderes del Estado, erosionando el Estado democrático y de derecho”.

Según COFAPPES, El Salvador “ha entrado a una etapa peligrosa, donde se encarcelan las voces disidentes y a las personas defensoras de derechos humanos”.

Según comentó COFAPPES, “el autoritarismo de Bukele” expresado “en la concentración de poder, limitación de libertades, represión, persecución selectiva, falta de transparencia, culto a la personalidad y criminalización de la lucha social lo realiza utilizando el sistema judicial (Lawfare) para perseguir y encarcelar a la oposición política y silenciar a los críticos o -incómodos- al gobierno”.

“La nueva víctima del régimen autoritario de El Salvador es Enrique Anaya”

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) también se pronunció ante la detención de Anaya y otros líderes y defensores de derechos humanos. “Nos preocupa la escalada de detenciones arbitrarias e ilegales contra personas que han alzado la voz frente al poco o nulo estado de derecho en El Salvador y contra las voces críticas al gobierno de turno”.

La segunda semana de mayo, el abogado Alejandro Henríquez y el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez fueron arrestados por supuestos desórdenes públicos, la juez del caso les decretó instrucción formal con detención. El 4 de junio, la abogada Ruth López, también capturada, el juez también le decretó instrucción formal con detención.

“Este 7 de junio, la nueva víctima del régimen autoritario de El Salvador es el abogado Enrique Anaya, capturado en un recrudecimiento de la criminalización contra personas que disienten con el gobierno. Anaya, ha defendido la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho”, comentó el MTD.

El Movimiento exigió al gobierno que respete el ordenamiento jurídico del país, la Constitución y a los tratados internacionales, y garanticen plenamente los derechos y las garantías procesales de Enrique Anaya.

También exhortaron a la comunidad internacional a estar vigilante ante “esta escalada de ataques represivos y detenciones arbitrarias contra personas que en este contexto siguen defendiendo la legalidad, los derechos humanos y la democracia en El Salvador”.

Ruth López y Enrique Anaya simbolizan la resistencia: Cambio Total

El movimiento político “Cambio Total” dijo a través de un comunicado que cuando la justicia, “es manipulada por el poder”, deja de ser justicia y se convierte en una “herramienta de represión”.

Cambio Total planteó que tanto la detención de Anaya como de Ruth Eleonora López “son actos descarados de intimidación”. sostuvo que el Gobierno de Bukele con su régimen de excepción “ataca a quienes defienden el derecho y la democracia”.

“Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, víctimas de la persecución política, simbolizan la resistencia ante el abuso de poder. El arresto del abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado de lavado de dinero, es una prueba más de cómo el sistema se usa para silenciar voces críticas”, reiteró CT en su comunicado

“La captura arbitraria de quienes defienden la Constitución demuestra que el objetivo no es la justicia, sino la eliminación de quienes desafían la narrativa oficial”, puntualizó el movimiento político.

Exigieron un juicio público y transparente, en el caso de Enrique Anaya. “La jueza encargada de estos procesos no puede ser cómplice de una dictadura; la historia no olvidará su papel”, finalizó.

