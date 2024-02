Para la historia: la selección femenina clasifica a la primera edición de la Copa Oro W

Rebeca Henríquez

La selección femenina consiguió el anhelado boleto a la primera edición de la Copa Oro W 2024, una hazaña histórica que quedará enmarcada en la historia del fútbol salvadoreño. El combinado de Eric Acuña venció 3 a 1 a la selección de Guatemala gracias al triplete de Brenda Cerén, y estará en el grupo C, junto a Canadá, Costa Rica y Paraguay, en la fase de grupos.

Con goleada incluida, gracias a la actuación de Brenda Cerén, una de las joyas más importantes de la selección femenina, así El Salvador estará en su primera edición de la Copa Oro. El marcador se abrió a los 19’, con la actuación que partió desde la banda izquierda de la arquera de la biceleste, con un disparo al centro que remató Danielle Fuentes a las manos de la portera rival, la selección aprovechó el rechazo y con un balón dentro del área, Cerén mandó el 1-0 con un golazo.

En un intentó de ataque por parte de Guatemala, la defensa de la azul y blanco robó el balón sobre la media cancha, mandó un centro a Cerén sobre la frontal de Alexia Estrada, arquera del equipo rival, y la jugadora definió en diagonal el 2-0.

El triplete llegó a los 69’, con el penalti que hizo efectivo Cerén, para sumar el 3-0 a favor de la selección salvadoreña y de esa forma se consagraron como las ganadoras de la última preliminar de cara a la fase de grupos.

El partido estuvo caracterizado por el dominio de la azul y blanco ante la selección biceleste y a pesar del gol que se le anuló a Victoria Meza, en el primer tiempo, y de que la selección rival finalizó con 10 jugadoras, el resultado fue contundente para El Salvador por el claro dominio.

A los 79 minutos, la capitana chapina, Ana Martínez, hace el tanto de la honra.

“Tenía alrededor de 15 días pateando el marco y no entraba ninguna pelota. De hecho antes del partido hice siete tiros y tampoco entró ningún gol. Creo que Dios te da las cosas cuando menos lo esperas y siempre le voy a dar la gloria y la honra a él, porque sin él nada soy”, dijo Cerén, luego de que finalizó como MVP del encuentro tras el triplete.

Una de las claves para conseguir el resultado esperado para la jugadora del Atlas FC, fue el deseo del equipo de trabajar con la selección y, según dijo, la mayoría del plantel estuvo dos meses en El Salvador preparándose de cara al encuentro.

“Las veo a ellas y veo el amor que le tienen a la camiseta, entonces, siempre que las veo luchar, a mi también me motiva, ellas me dicen que yo las motivo, pero en realidad son ellas las que me motivan a luchar y a seguir adelante (…). Fue un partido de ensueño, nunca imaginé poder anotar tres goles, pero Dios sabe cuando te va a dar las cosas”, manifestó, En la siguiente fase el combinado nacional tendrá que enfrentar a equipos como Canadá y Costa Rica, complicada para la jugadora por la calidad de los rivales pero esperan vivir el sueño de su primera Copa Oro de cara a lo que se vendrá en los próximos días.