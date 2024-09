Padre René Hernández dice que se debe servir fielmente al Señor

Samuel Amaya

@SamuelAmaya098

El padre René Martínez presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje, el religioso sostuvo que la finalidad de los feligreses es acercarme cada vez más a Dios y no alejarse.

“Hoy Jesús usa un silencio pequeño pero grande, y es un niño, y él dice que seamos como niños, porque un niño cuando está muy pequeño, difícilmente dice que no”, comentó el padre.

Pero “¿cuál es el núcleo fundamental de todo hoy?, el darme cuenta que soy servidor de todos. Hermanos, ser cristiano no es fácil, no solamente andar una cruz en el pecho o un manto en la cabeza, entonar cantos o revestirme de sacerdote, no, es más que todo eso; ser cristiano es un modo de vivir”, comentó el padre durante la homilía.

“¿Cuál es este modo de vivir?, es perdonar al que te hace daño. Si te piden el manto, dale la túnica, al que te pide un favor, hazle dos, morir por aquel que me ha hecho daño, y la primera respuesta es, -eso es ser tonto-, justo por eso, esa respuesta la va a dar alguien que ya se mundanizó, porque se ha olvidado de su identidad”.

