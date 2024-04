Padre Mauricio Merino presenta su libro “Espiritualidad del Pastor Diocesano”

Iván Escobar

Colaborador

En el marco del 44 aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero se presentó el pasado 7 de abril, en la Casa sede de la Fundación Juvenil FILIA (FUNDAFILIA) el libro: “Espiritualidad del Pastor Diocesano” desde el pensamiento y testimonio de Monseñor Romero, escrito por el padre Mauricio Merino.

El religioso, quien actualmente es director de FUNDAFILIA, destacó la importancia de presentar este libro, en el marco de un nuevoaniversario.

En un primer momentos se había programado la presentación para el día 24 de marzo, como parte de las actividades conmemorativas al 44 aniversario del martirio del obispo y mártir, pero la impresión no estuvo a tiempo.

Por lo que solamente se logró desarrollar un conversatorio previo a la presentación, donde se detalló el proyecto, que forma parte de todo el trabajo que actualmente desarrolla FUNDAFILIA, en la zona de San Vicente, donde se impulsan diversos proyectos, encaminados en su mayoría a la atención y apoyo a los jóvenes, siempre bajo el pensamiento de Monseñor Romero, indicó el padre Merino.

Este domingo, 7 de abril, se logró la presentación del libro, que es producto de la tesis doctoral que el padre Merino culminó el año pasado en Roma, Italia; y la cual a su regreso al país, en agosto de 2023 la presentó en la Cripta de Catedral donde descansa San Romero, y donde anunció su compromiso de continuar impulsando su trabajo bajo la bendición de Dios, y la inspiración de Mons. Romero.

“Este trabajo tiene varios años”, enfatizó el padre Merino, en referencia a que durante su proceso de formación como sacerdote, en sus más de 25 años de trabajo pastoral, su principal inspiración ha sido Monseñor Romero. Después de Dios, San Romero ha estado presente en cada proyecto o iniciativa que impulsa, y ahora asegura que desde FUNDAFILIA está impulsando un trabajo no propio, sino bajo la conducción de Dios, que “es el que me ha puesto acá”.

“El doctorado no es algo que yo he querido hacer, el señor me puso en el camino esa tarea” afirma. La tesis doctoral es parte de la preparación que inició con la licenciatura en Teología Espiritual, que también estudió en Roma, años atrás, y ahora se profundiza con el doctorado, dejando como resultado el libro, que es

de acceso a todos desde ya.

Recuerda que su trabajo siempre lo ha basado en Monseñor Romero y su tesis general la iba a desarrollar sobre Monseñor Romero, pero con la investigación y estudio se fue dando cuenta que había que dejar testimonio a partir de la espiritualidad del pastor diocesano, basándose ya en el pensamiento y testimonio del obispo mártir.

“Yo era como un minero en una montaña, que llegaba a una mina y buscaba un tesoro. Al final no encontré un tesoro, sino que encontré muchos tesoros, permitiéndome tener otra perspectiva, otra visión, otra actitud…y a la vez vivir una experiencia directa de esa presencia de Dios”, reflexiona.

Destaca que en este andar, y a su regreso al país, en San Vicente, se consolida la donación del inmueble que hoy alberga las instalaciones de FUNDAFILIA, donde se impulsan más de 30 proyectos, cuenta con espacios para capacitaciones, museo, cafetería, una capilla, que fue bendecida el pasado 24 de marzo, por Mons. Elías Rauda; así como el terreno para edificar el santuario Coatlaxopeuh, ubicado a unos kilómetros de la sede, y en el cual se construirán este año instalaciones para desarrollar encuentros y retiros, y contará con sendas de reflexión, entre otras, precisó.

“Dios me ha sorprendido, yo buscaba un tesoro, realizar el doctorado, concluir con una tesis…yo en Monseñor Romero encontré un tesoro, y a Dios que realmente es el que está cerca de mí… era el sueño de Dios… mi obras, son obras de Dios, que al final él me ha dicho: yo las estoy haciendo; y yo solo soy un colaborador de Dios”, expresó.

El padre Merino espera en los próximos días presentar su libro en San Salvador para dar a conocerlo entre los salvadoreños, y así continuar su labor de difusión del pensamiento de Monseñor Romero.

La actividad cerró con un concierto de la Orquesta Juvenil Filia, otro proyecto que apoya el padre Merino, y con orgullo presenta como uno de los grandes resultados del trabajo en comunidad y en favor de la juventud.

Actividades para San Romero

FUNDAFILIA desarrolló una serie de actividades en marzo pasado, en el marco del 44 aniversario, es así como desarrolló por primera ocasión la peregrinación: “Caminando con Monseñor Romero”, la cual salió desde sus instalaciones en San Vicente hasta el Santuario Coatlaxopeuh, lugar en el cual se edifica el primer espacio para la reflexión en torno al pensamiento de Monseñor Romero.

Este espacio será consagrado el 15 de agosto de este año, por Mons. Elías Rauda, Obispo de la diócesis de San Vicente, en el marco del 107 aniversario del natalicio de Monseñor Romero, confirmó el padre Merino.

En esta ocasión se realizó el Conversatorio y exposición fotográfica: “Monseñor Romero y su legado”, entre otras actividades que FUNDAFILIA impulsa en favor del pastor mártir.