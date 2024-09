Padre Flores insta a feligreses a seguir los mandatos del Señor

Samuel Amaya

El padre Jhonny Flores presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en la que invitó a los feligreses a cumplir los mandamientos y a amar a Dios por sobre todas las cosas.

El líder religioso sostuvo que a veces puede pasar que solo se oye del señor, pero no se escucha, “oímos que el lector murmuró algunas palabras y no sabemos qué fue lo que dijo, hay que tener mucho cuidado”.

En la Carta de Santiago que se escuchó en la segunda lectura de este domingo, exhorta a no limitarse solo a escuchar la palabra, “ya escucharla es bastante, pero hay que ponerla en práctica en nuestro diario vivir”, comentó Flores.

La lectura de este domingo habló sobre la ley que todos deben cumplir, como, por ejemplo, los mandatos que el señor da. “La palabra de Dios no la podemos agarrar nosotros como leer cualquier telenovela, se lee con atención y corazón para ver qué me dice el Señor y pon en práctica dice Moisés, el mandato del Señor”.

“¿Para qué Dios puso la ley?, ¿para que el señor puso los mandamientos?, ¿para que sea una camisa de fuerza de nosotros?, ¿para mantenernos atados y encadenados?, no; al contrario, la ley y los mandamientos están hechos para darnos plena libertad a los hijos de Dios”, planteó el padre durante la homilía.

Según el padre Flores, la ley está para 3 cosas; la primera, para que el hombre tenga una buena armonía y convivencia con todo lo creado con la naturaleza; la segunda, es aprender a vivir en paz con el prójimo; tomando en cuenta y poniendo en prácticas estos dos mandamientos, se va a agradar y a vivir en comunión con Dios.

“La ley nos debe llevar a eso, a que tengamos amor a Dios por sobre todas las cosas, pero yo no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar y respetar a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios si no soy capaz de amar y respetar lo que él ha creado, entonces, la ley se ha hecho por eso e incluso el mismo Moisés dice -no añadirán nada, ni quitarán nada de los mandatos-; pero pareciera que el hombre lo interpretó a su manera y cada vez ha ido transgrediendo más ley”, comentó el sacerdote.

Flores recordó que Moisés dijo -cumplan los mandamientos del señor que yo les enseño como me ordena el señor mi Dios, guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes ante los ojos de los pueblos- “es decir, cúmplalos y podrán vivir en paz. Si la humanidad escuchara la palabra de Dios, de seguro que otra realidad tuviéramos, pero no hemos aprendido a escuchar y a obedecer la palabra de Dios y por eso es que Dios nos exhorta”.

