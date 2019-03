Pacientes con hipertensión pulmonar piden ser incorporados al sistema de salud

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Alba Rocío Cornejo, desde hace algunos años fue diagnosticada como paciente con Hipertensión Pulmonar (HTP), una enfermedad poco conocida en el país y por lo tanto, no aparece ni siquiera en la lista de enfermedades atendidas en la red hospitalaria pública, esto hace que a diario invierta cerca de $9 en comprar su tratamiento.

Cornejo narró que cuando le fue diagnosticado dicho padecimiento sintió que el mundo se le derrumbaba, pues el médico le dijo que la hipertensión pulmonar no es curable, aunque con la detección temprana y un tratamiento adecuado puede ser controlada. Esta enfermedad poco conocida, es el aumento de la presión en las arterias pulmonares, lo cual puede provocar dificultad para respirar, aun después de algún mínimo esfuerzo.

Asimismo, señaló que entre los síntomas de la HTP está la frecuencia cardíaca rápida, mareos, coloración azul en los labios y uñas, fatiga, aumento del abdomen y debilidad.

Muchas veces puede estar asociado con enfermedades en las cavidades izquierdas del corazón, que en algunas ocasiones y de no mediar tratamiento alguno, llevan a la aparición de la insuficiencia cardíaca derecha.

Puede clasificarse como primaria (actualmente conocida como hipertensión idiopática), cuando se desconoce el origen de la enfermedad o secundaria cuando hay enfermedad en otra parte del cuerpo y ésta repercute en los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación arterial pulmonar.

“Es una cosa muy seria vivir con esta enfermedad, a mí me la diagnosticaron cuando estudiaba en la universidad, en ese momento subía tres gradas y ya estaba cansada, sentía que me faltaba el aire para respirar. Cuando me dijeron que tenía hipertensión pulmonar me quedé pensando que era la misma presión arterial, pero cuando el doctor me explicó que está relacionada una vena pulmonar y es debido a un soplo que tengo en el corazón de nacimiento, el cielo se me calló”, afirmó Cornejo.

A la vez, manifestó que ante lo poco conocida que es la enfermedad comenzó a buscar información, fue cuando descubrió que la hipertensión pulmonar ni siquiera existe en la lista de enfermedades atendidas en la red de hospitales públicos, por lo cual el tratamiento debe ser costeado por cada paciente, y lo mínimo a gastar diariamente para contar con un medicamento de calidad son 9 dólares.

Debido a la falta de atención en los hospitales públicos, surge la idea de fundar la Asociación Salvadoreña de Pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (ASHAP), de la cual Cornejo es la presidenta. En 2018 logra la personería jurídica y comienzan a organizar diversas actividades para que la población conozca de este padecimiento, pero en especial luchar porque a estas personas se les cumpla el derecho constitucional a la salud.

“El objetivo de la asociación es que la población conozca de la enfermedad, que consiste en un aumento en la presión de las arterias de los pulmones, y que quienes también padecen de esta enfermedad se incorporen para que juntos luchemos en mejorar nuestra calidad de vida. La hipertensión pulmonar le puede dar a cualquier persona, en el hospital Bloom hay muchos niños con este padecimiento”, sostuvo la presidenta de ASHAP.

Hasta el momento no se tiene contabilizado el número de personas diagnosticadas con hipertensión pulmonar, ya que es una enfermedad poco conocida y quienes la padecen no están en ningún control médico del sistema de salud público, sino cada uno debe costear su tratamiento o acudir a un médico privado, lo cual implica más gastos en el presupuesto mensual.

“El tratamiento de esta enfermedad es muy caro y para alguien que no trabaja o no está asegurado le genera un gasto extra cada mes, por eso pedimos a las autoridades de salud que la hipertensión pulmonar sea incorporada entre las enfermedades que se atienden en los hospitales públicos, para que podamos recibir el tratamiento adecuado y mejorar nuestra calidad de vida”, enfatizó Cornejo.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema público, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) desde hace aproximadamente dos años inició con el programa de atención a pacientes con hipertensión pulmonar, quienes reciben un tratamiento adecuado a su padecimiento.

El doctor Carlos Mauricio Rubio, jefe de terapia endovascular del ISSS, señaló que en los pacientes con esta enfermedad las pequeñas arterias de los pulmones, denominadas «arteriolas pulmonares» y los capilares se estrechan, bloquean o destruyen.

Esto dificulta el flujo de la sangre a los pulmones y eleva la presión en las arterias pulmonares, a medida que aumenta la presión, la cavidad inferior derecha del corazón, conocida como ventrículo derecho debe trabajar más para bombear sangre a los pulmones, lo que finalmente causa que el músculo cardíaco se debilite y falle.

Rubio indicó que la hipertensión pulmonar, es una enfermedad que hasta hace poco tiempo no había sido tratada y diagnosticada, de tal manera que muchos de los pacientes no recibían el tratamiento optimo, a raíz de eso, el ISSS toma la iniciativa de impulsar un programa para atender a estas personas.

“Lamentablemente en el ISSS solo se puede atender a las personas que están aseguradas, mientras los que no cotizan, deben costear su tratamiento de forma privada, y los costos para el medicamento son un poco elevados; las personas que estaban sin tratarse y ahora están en el programa han mejorado significativamente.

El llamado es para los colegas médicos, que piensen en la hipertensión pulmonar al momento de hacer el diagnostico”, recalcó jefe de terapia endovascular del ISSS.

Esta enfermedad es de causa desconocida, está la hipertensión pulmonar primaria y los pacientes ameritan medicamentos que son específicos y son costosos, al resto de quienes la padecen se les debe tratar la causa, que puede ser una enfermedad pulmonar o cardíaca, además son factores de riesgo a padecer la HTP los diagnosticados con esclerodermia, lupus, VIH o enfermedad hepática crónica (cirrosis).