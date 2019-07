OVNI diurno San Salvador 04JUL019 09:59:00

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Hace aproximadamente cuarenta días adquirí una pequeña cámara para el auto, pensando me ayudaría a visualizar la distancia de obstáculos de poca altura al retroceder, debido a que en dos ocasiones golpee involuntariamente dos motos estacionadas en la parte posterior, las cuales no son visibles desde el espejo retrovisor, afortunadamente fueron accidentes menores; pensé que la cámara podría advertirme, lo cual de cierta manera ha resultado positivo porque he ampliado la visión. He tenido ciertos inconvenientes al instalarla porque su peso es superior al soporte del auto, debido a que provoca un juego de rotación que impide mantenerla fija, ello se debe a la elevada temperatura que soportamos, al superar los 40° C dentro del auto; entonces la famosa cámara cae por gravedad de tal forma que es una lucha continua para lograr el equilibrio, no obstante su nivel se normaliza cuando baja la temperatura interior, este inconveniente ocasiona pérdida de tiempo, al estabilizarla se conforma una imagen panorámica.

La serie de problemas molestan tanto, que en determinado momento pensé en tirar la camarita a la basura, romperla, guardarla para siempre y otras peores variantes destructivas, fue una “mala compra” me repetía, así que busqué soluciones, pronto resolví los problemas con técnicas básicas de física.

Aquél día 04 de julio de 2019 debí hacer rutinas administrativas aburridas en un centro comercial, afortunadamente el auto fue estacionado bajo techo, lo cual permitió que la temperatura exterior no provocara la dilatación del soporte en el nuevo espejo con su aparato tecnológico, tenía prisa por retornar a casa, había realizado un examen de glucosa postpandrial (GP) en ayunas, además visité a mi madre que recién egresaba del ISSS de una crisis diabética.

Al salir del centro comercial, eran aproximadamente las 09:50:00, así enfilé por el Boulevar de los Héroes hacia el Sur-Este, con la normalidad de las notas musicales de Star Wars The Corellian Edition, Performed by The London Symphony Orchestra, ¡sí La Sinfónica de Londres!; ese disco fue adquirido en los remates anuales de tres por uno, nada mal para proteger la economía en tiempos de plena austeridad; avancé sin ningún contratiempo, la carretera en esa hora es apacible, no así la que va en sentido contrario; continué mi rutina hasta llegar a unos 500 metros antes del monumento del Hermano Lejano, en ese tramo existen desviaciones laterales hacia el Boulevard de los Próceres, no había nada que me previniera el avistamiento.

Los autos a velocidad moderada, el panorama despejado.

Exactamente a las 09:59:00 advertí algo anormal en mi inconsciente, percibí que un fragmento de un objeto rectangular o triangular había sobrepasado mi auto, la velocidad del artefacto era superior a mi consciencia, entonces estimé que una basura había volado a un costado de la carretera, segundos después ascendí la pendiente del monumento.

Nada parecía anormal en esa rutina urbana.

Pero mi inconsciente me martillaba sobre esa basura que sobrepasó el auto, así revisé las grabaciones de la cámara de ese día, nada era anormal, unas aves volaban de un sitio a otro en la pendiente del Hermano Lejano pero no veía nada, entonces coloqué la función en cámara lenta para capturar el vuelo de las aves; al revisar las tomas de la película con mucha paciencia, encontré una imagen anormal, de pronto una figura surgió en la pantalla, en una fracción de segundo, un OVNI aparecía y se desvanecía, quizás la palabra correcta es surgir (mostrarse) y disipar en centésimas de segundo. No lo creía, pero veía una y otra vez la escena, luego la fotografiaba, cuadro por cuadro, era una imagen maravillosa, primero es difusa y luego se configura un ovni que se disipa en el aire… así realicé varias fotografías del evento, en una de ellas se puede observar una bilocación, esa nave se encuentra en dos lugares al mismo tiempo, incluso al ampliarla se observa color naranja con un brillo blanco rodeándole.

Siempre me pregunté ¿por qué no vemos ovnis diurnos?, la respuesta es por su velocidad, su momento visible son centésimas o milésimas de segundo, ello se comprueba por el cronómetro de la escena.

Después de ese evento he publicado en youtube ,fb, www.cesarramirezcaralva.com las fotografías y videos.

Acá los enlaces youtube:

04JUL019 extraño objeto San Salvador Slomo 2 https://www.youtube.com/watch?v=9O0N6vxETpA

04JUL019 OVNI DIURNO San Salvador 2

04JUL019 extraño objeto San Salvador Slomo Slomo 2 https://www.youtube.com/watch?v=MHFEUvVpK_c

04JUL019 extraño objeto San Salvador Slomo Slomo

04JUL019 extraño objeto San Salvador

Pasado ese encuentro, la vida continúa normal.

De mi parte no me siento un ser privilegiado, he perdonado a la camarita, sigo grabando mi rutina urbana, me divierte el insólito encuentro con esa nave estelar e incluso la admiración de muchos amigos y amigas es notable… quizás un día el momento Hermano Lejano pueda ser declarado una zona de avistamientos estelares…

Este encuentro no lo planifiqué, no lo pedí, no lo he buscado, tampoco creo se repita a voluntad, quizás debemos observarle como fenómeno físico, debido a que si le ponemos imaginación y metafísica terminaremos como una película de bajo presupuesto.

Si el evento se repite y tengo la fortuna de grabarlo, lo publicaré no lo duden… un ovni diurno en San Salvador a las 09:59:00 es un recuerdo para toda la vida.

amazon.com/author/csarcaralv