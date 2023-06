OTRA VEZ JUNIO, QUERIDO JAIME

2 / 2

Veamos: “Amo a una mujer amplificada/ así en plural/ porque el singular/ le quedaría chico. / Ella es hermana de la lluvia/ ella es responsable/ de la cosecha de jocotes/ de esos cholotones/ llamados de corona. / Con su mirada suelo deleitarme/ en mis horas difíciles. / Mi mujer es gregaria, / es decir ama estar/ entre las multitudes/ mi mujer se llama:/ gordita, tamalito, dona, mamacita…/ Ayer me le he declarado/ ahora espera mi primer hijo/ mañana nos casaremos/ ah! se me escapaba/ creo que en este momento/ platica con la luna/ o empieza a olvidarme…”. (“Poema reconstruido”: a Mercedes…).

Estos versos de Jaime forman parte de su libro inédito “Poeta no me robes las palabras”, y lo revelan en su exacta dimensión personal y poética. Una poesía signada por el amor, la muerte, la entrega a los pobres. Su voz nos llega desde ese tono de una época de horror, pero de esperanza. Y nos testimonia sus búsquedas íntimas, sus necesidades expresivas, sus exploraciones con las palabras. Son flores, agitadas por el viento, iluminadas por el tibio sol matinal, que siguen conmoviéndonos más allá del tiempo y la distancia.

Gracias por todo el compromiso, por tu palabra, por la luz que nos dejaste, querido Jaime, Jaime Núñez.