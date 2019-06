Oswalds Mata va por reelección en la secretaría general iberoamericana de Karate Do

Con más de veintiocho años de trayectoria en la dirigencia deportiva nacional e internacional, Oswalds Mata, presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK), va por la reelección como secretario general de la Confederación Iberoamericana de Karate Do.

La elección esta prevista durante la Asamblea General de la Confederación Iberoamericana, de Karate Do a realizarse el 19 de julio en Cabo San Lucas, México, en el marco del Campeonato Iberoamericano de Karate Do.

Mata, licenciado en Contaduría Pública y Técnico en Planificación Deportiva, trata de seguir al frente de la Confederación Iberoamericana por cuatro años más.

“Lo novedosos de esta elección es que habrá dieciséis países con derecho a voto. Eso sí, hay muchos países que tienen peso político, peso económico y peso técnico, pero a pesar de eso, nosotros lucharemos contra estos gigantes para tratar de seguir al frente de la Confederación”, comenta Mata, quien ha fungido como secretario de la Confederación Iberoamericana en el periodo 2014-1019.

En ese tiempo, Oswalds Mata, quien posee séptimo dan, dice haber estado cerca de los miembros de la Confederación y destaca como uno de sus logros, haber organizado el VI Campeonato Iberoamericano Nicaragua 2015, el cual ha sido el “mejor evento de la historia”.

“He estado cerca de la gente, he estado pendiente de ellos y me esforcé por crear un puente, entre el comité directivo de la confederación y cada uno de sus miembros, para que la comunicación no fallara y los eventos fueran un éxito”, analizó el sensei.

Trayectoria

Practicante de Karate Do desde los 12 años, Mata -ahora de 51 años, casado y con cinco hijos- forjó una carrera dirigencial amplia a nivel nacional e internacional, gracias al Técnico en Planificación Deportiva que posee.

Fue así que en el año 1998, Oswalds Mata, llegó a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK) en la que estaría hasta el año 2013.

Luego de 2013 a 2017, el sensei tomó un receso y retomó las riendas de la FSK en el año 2018, de momento sigue al frente del karate cuscatleco.

A nivel internacional, Mata tuvo su primera experiencia como presidente de la Confederación Centroamericana de Karate Do, en el periodo 2000-2014.

Mientras que en el periodo 2002-2019 fungió como secretario general de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Karate Do.

Pero eso no es todo, del año 2004 a 2012, Oswalds Mata asumió el cargo de vicepresidente de la Confederación Panamericana de Karate Do; y de 2014 a 2019 ha fungido como secretario general de la Confederación Iberoamericana de Karate Do.