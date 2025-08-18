Página de inicio » Latinoamerica » Órganos Electorales Departamentales de Bolivia ya cuentan votos
El candidato a la Presidencia de Bolivia, Eduardo del Castillo (frente), deposita su voto en una urna electoral durante las elecciones generales, en una unidad educativa, en la ciudad de Santa Cruz. (Xinhua/Enrique Canedo)

Órganos Electorales Departamentales de Bolivia ya cuentan votos

Administraador 18 agosto, 2025 Latinoamerica Comentarios desactivados en Órganos Electorales Departamentales de Bolivia ya cuentan votos 220 Vistas

La Paz/Prensa Latina

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) de Bolivia instalaron la tarde del domingo sus respectivas salas plenas y comenzaron el cómputo oficial de votos de los 7,9 millones de empadronados para los comicios generales. Vocales departamentales, junto a sus respectivas secretarías de cámara, pusieron «en cero» el cómputo oficial, para luego incorporar los datos de las actas de mesa que empezaron a llegar cerca de las 18:00 hora de Bolivia, tras concluir en los colegios el conteo de las boletas.

En lo concerniente a La Paz, se informó, que la primera acta electoral llegó a las 17:40 hora de Bolivia a instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército (COE), lugar en el que los vocales del TED de La Paz instalaron su Sala Plena y su centro de cómputo.

Se prevé que en el transcurso de las siguientes horas empiecen a arribar con más celeridad las actas electorales de las mesas, para continuar el conteo oficial.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, para este domingo a las 21:00 hora de Bolivia se prevé dar a conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

El Órgano Electoral Plurinacional reitera en sus informaciones que durante esta jornada comicial no se registraron incidentes de gravedad que afectaran a la votación.

Al referirse a la media jornada de votación poco después del mediodía, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, la calificó de «tranquila».

