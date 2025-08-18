¿Hacia la militarización de la educación?

Compartir

Sí, sin lugar a dudas. Pese a que el presidente Nayib Bukele escribió en las redes sociales que al nombrar a la capitana Karla Trigueros como ministra de educación era para mejorar la educación de El Salvador del futuro, eso no es verdad.

“Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, escribió el mandatario.

El nombramiento de la nueva ministra de educación, independientemente de sus capacidades en el área militar y en la medicina, no es más que un mensaje del mandatario que para consolidar sus ambiciones políticas, debe preparar a las nuevas generaciones obedientes, disciplinadas y eso solo puede hacer desde el militarismo.

Solo una sociedad sometida al militarismo, desde su enseñanza primaria, puede aceptar y someterse a un gobierno autoritario, totalitario y tiránico.

El miedo que ya está instaurado en El Salvador en las generaciones actuales con el Régimen de Excepción, como lo demuestran las encuestas, no garantizan los planes futuros de una presidencia indefinida de Bukele.

Necesita pasar del miedo a la obediencia autómata, y esta solo puede darse a través de la cultura, que pasa primero por la educación.

La nueva ministra sabe y domina bien la educación militar, es decir, recibir órdenes y ejecutarlas, el verticalismo, la lealtad. A Bukele no le interesa la educación de la niñez o de los jóvenes. Si así fuera, no estaría cerrando escuelas, porque hay que recordar que cerca de un centenar de escuelas han sido cerradas desde finales del año pasado y principios de este.

De igual forma ha despedido maestros sin argumentos válidos. Entonces, ¿cómo puede creerse que nombrar a una capitana de la Fuerza Armada mejorará la educación en el país, si existen antecendentes sobre el cierre de escuelas y despido de docentes?

Bukele sabe que si a esta generación la tiene sometida con el miedo, las futuras deben ser sometidas a la disciplina militar.

Si hoy tiene obedientes a sus designios gremiales de docentes como ANDES 21 de Junio, SIMEDUCO y Bases Magisteriales, sabe que los actuales dirigentes tarde o temprano pueden ser removidos, que tarde o temprano los docentes, conscientes de la situación, pueden levantar cabeza y retomar la dirección de esas gremiales genuflexas. Por eso es que debe tener una ministra con uniforme militar, para impedir que eso ocurra.

Bukele sabe que en la juventud, en los estudiantes de secundaria es donde se forman los nuevos cuadros con pensamiento progresista y liberador, por eso es que quiere domesticar a las futuras generaciones, a través de la educación desde la doctrina militar.

Hace un par de meses, el gobierno capturó y ha mantenido presos a unos 40 estudiantes de secundaria, bajo la acusación de que formaban una nueva pandilla. Nadie cree esto, y poco a poco se va conociendo que los capturados eran alumnos y alumnas que reclamaban y defendían sus derechos. Esta es la verdadera causa.

La lectura del gobierno de Bukele de los 40 alumnos capturados es que las juventudes son peligrosas, sobre todo para las pretensiones de instaurar un gobierno totalitario. Así quedó demostrado con las reformas ilegales hechas a la Constitución el 31 de julio pasado.

Y dado que esas reformas a la Constitución, su autoritarismo y totalitarismo son realidades que pueden provocar organización y protestas futuras, debe poner en marcha una nueva generación de estudiantes que aprendan que el autoritarismo y que las violaciones a la Constitución eran necesarias y hay que defenderlas.

Bukele, hasta hoy, ha negado la historia del país, pero eso no es suficiente. Hoy se propone borrarla y solo será posible con una reforma educativa que tenga ese propósito y que vaya dirigida a las subsiguientes generaciones.

Sin embargo, el pensamiento liberador es “subversivo”, y este no puede negarse ni mucho menos borrarse.

