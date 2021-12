Organizaciones y movimientos populares califican de negativo trabajo del gobierno en 2021

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

Las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares calificaron de negativo el año 2021, debido a un agravamiento de los problemas del país y a la demagogia, falsas propuestas del gobierno de Nayib Bukele y falta de soluciones reales a los problemas que enfrenta la gente.

El representante de los medios comunitarios en la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Leonel Herrera, reiteró que la crisis de las finanzas estatales se agravó este año debido al aumento exponencial del endeudamiento externo e interno, así como a la falta de una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, al despilfarro de dinero público y la corrupción generalizada en el gobierno.

“La gran novedad de la administración Bukele es la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, medida que es presentada como la panacea para resolver los problemas del país, pero estamos viviendo el aumento de los precios de los productos básicos, el alto costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo”, externó.

Según Herrera, el país sigue careciendo de una política real de seguridad pública que combine integralmente persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia; las desapariciones marcan la triste realidad que el gobierno y su Fiscalía se empeñan en ocultar, minimizar o culpar a las víctimas y a sus familiares por el problema.

Asimismo, indicó que la publicitada “reducción de asesinatos” presentada por el gobierno como logro del desconocido “Plan Control Territorial”, queda desmentida por las desapariciones y empañada por un oscuro pacto con las maras el cual ha sido revelado por el periodismo investigativo.

El drama migratorio también adquirió dimensiones alarmantes, cientos de salvadoreños abandonan diariamente el país debido a la violencia, pobreza y falta de oportunidades, el gobierno hace poco o nada para evitar que la gente se vaya y tampoco aboga por sus derechos como migrantes.

“Bukele jamás ha alzado la voz por los migrantes salvadoreños y dada la confrontación que mantiene con el gobierno de Estados Unidos, tiene nulas posibilidades de interceder ante las autoridades norteamericanas por una reforma migratoria, que beneficie a los compatriotas que viven indocumentados o en situación legal irregular”, afirmó.

Para el representante de los medios comunitarios, durante este año hay un retroceso en el acceso a la información, rendición de cuentas y anticorrupción, pues el gobierno aprovechó la pandemia del COVID-19 para poner también en cuarentena la información.

El gobierno terminó de cooptar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP), aprobó la “Ley Alabi” para no rendir cuentas, cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), con el objetivo de no investigar más la corrupción.

Verónica Guerra, representante del sector mujeres, reiteró que en el país se continúa enfrentando la cultura de la violación e impunidad, donde las víctimas de la violencia de genero siguen siendo justificadas a partir de los patrones machistas y patriarcales, donde las instituciones en vez de procurar justicia para las mujeres las señalan como culpables. “Tenemos un acaparamiento de las instituciones donde no pueden brindar de forma tan fácil o no alimentan las plataformas existentes que evidencian todas las vulneraciones de derecho, hay un número específico de hechos de violencia contra las mujeres, pero día a día hay un sub registro, ya que la cultura de la denuncia en el país se ve limitada a partir que las instituciones de justicia no están funcionando correctamente”, enfatizó Guerra.